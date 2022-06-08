ЗСУ пішли в наступ, поки РФ сконцентрована на захопленні Донбасу, — розвідка Британії

За інформацією Міноборони Британії, нещодавно українські військові досягли успіхів у контратаках у Херсонській області. Зокрема українські бійці поновили плацдарм для наступу на східному березі річки Інгулець.

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Російські війська продовжують спроби захопити Сєвєродонецьк Луганської області одразу з трьох напрямків. Проте українська оборона все ще тримається і малоймовірно, що обидві сторони досягли якихось успіхів у цьому напрямку. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

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За інформацією фахівців, поки Росія зосередилася на захопленні Донбасу, її війська розпочали оборону на інших напрямках лінії фронту. Розвідники зазначають, що нещодавно українські військові досягли успіхів у контратаках на південно-західному напрямку Херсонщини. Зокрема ЗСУ відновили плацдарм для наступу на східному березі річки Інгулець.

Однак у Міноборони Британії розповіли, що Україна, як і Росія, стикається з проблемами в підтримці лінії оборони, одночасно звільняючи боєздатні підрозділи для наступальних дій. Це пов'язано з тим, що фронт простягається понад 500 км.

Тим часом на території окупованої Херсонської області РФ погодила свою окупаційну владу відповідно до російських правил, вводячи в регіоні російський рубль і наймаючи російських вчителів до шкіл для впровадження своєї програми у школах.

Британські розвідники кажуть, що, найімовірніше, Росія заявлятиме про окупацію Херсонської області, як доказ поліпшення управління та життя українського народу.

Нагадаємо, 8 червня в ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що російські війська безрезультатно намагаються штурмувати Сєвєродонецьк. А на Південнобузькому напрямку окупанти ведуть позиційну оборону.

7 червня експерт Олександр Ковеленко розповів, що російські війська чекають на наступ українських військових під Херсоном і стягнули туди тягачі та танки. До Чорнобаївки окупанти пересувають колону техніки, а оборонні позиції загороджують бетонними плитами.