ЗСУ пішли в наступ, поки РФ сконцентрована на захопленні Донбасу, — розвідка Британії
За інформацією Міноборони Британії, нещодавно українські військові досягли успіхів у контратаках у Херсонській області. Зокрема українські бійці поновили плацдарм для наступу на східному березі річки Інгулець.
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Російські війська продовжують спроби захопити Сєвєродонецьк Луганської області одразу з трьох напрямків. Проте українська оборона все ще тримається і малоймовірно, що обидві сторони досягли якихось успіхів у цьому напрямку. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.
За інформацією фахівців, поки Росія зосередилася на захопленні Донбасу, її війська розпочали оборону на інших напрямках лінії фронту. Розвідники зазначають, що нещодавно українські військові досягли успіхів у контратаках на південно-західному напрямку Херсонщини. Зокрема ЗСУ відновили плацдарм для наступу на східному березі річки Інгулець.
Однак у Міноборони Британії розповіли, що Україна, як і Росія, стикається з проблемами в підтримці лінії оборони, одночасно звільняючи боєздатні підрозділи для наступальних дій. Це пов'язано з тим, що фронт простягається понад 500 км.
Тим часом на території окупованої Херсонської області РФ погодила свою окупаційну владу відповідно до російських правил, вводячи в регіоні російський рубль і наймаючи російських вчителів до шкіл для впровадження своєї програми у школах.
Британські розвідники кажуть, що, найімовірніше, Росія заявлятиме про окупацію Херсонської області, як доказ поліпшення управління та життя українського народу.
Нагадаємо, 8 червня в ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що російські війська безрезультатно намагаються штурмувати Сєвєродонецьк. А на Південнобузькому напрямку окупанти ведуть позиційну оборону.
7 червня експерт Олександр Ковеленко розповів, що російські війська чекають на наступ українських військових під Херсоном і стягнули туди тягачі та танки. До Чорнобаївки окупанти пересувають колону техніки, а оборонні позиції загороджують бетонними плитами.