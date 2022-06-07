Стягнули тягачі та танки: ЗС РФ чекають на наступ ЗСУ під Херсоном, – експерт

За даними групи "Інформаційний опір", росіяни везуть до Чорнобаївки колону військової техніки. Оборонні позиції вони загороджують залізобетонними плитами.

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Ворожі війська "гарячково тасують" підрозділи у Херсонській області. Про це написав у Facebook координатор гурту "Інформаційний опір" ("ІО") Олександр Коваленко.

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Окружною дорогою М14 в районі села Висунці в напрямку Чорнобаївки помітили колону військової техніки — тягачі з танками.

У районі села Костомарове війська РФ облаштовують оборонні позиції для військової техніки за допомогою залізобетонних плит. Під Дар'ївкою росіяни перекинули 20 танків Т-62.

"Російські окупанти не розраховують довго і успішно утримувати лінію бойового зіткнення на відстані від Херсона та облаштують оборонні позиції, групуючись навколо обласного центру", — зробив висновок експерт.

Сили росіян у Чорноморському регіоні

У Чорноморській операційній зоні російські окупанти бояться прибуття в Україну зброї для ураження кораблів, пише Коваленко.

Командування чорноморської флотилії розміщує на кораблі проєкту 22160, 1124М, 1135 та 22380 сухопутні ЗРК Тор-М2.

[ + – ] ЗРК Тор-М2 використовують на суші

По суті, це має підвищити виживання кораблів під час атак з повітря, зазначив він.

"Мабуть, у чорноморській операційній зоні в окупантів з ППО все зовсім погано", — резюмував координатор "ІО".

Нагадаємо, що колаборант, "заступник голови місцевої адміністрації" Кирило Стремоусов говорив про проведення референдуму про приєднання Херсонської області до РФ.

У Херсонській військовій адміністрації заявили, що чекають на озброєння для контрнаступу та звільнення області.