"Ми чекаємо озброєння, контрнаступу та звільнення області", — радник Херсонської ОВА

Росія, у разі затвердження "мирного плану", може отримати контроль над українськими територіями після всіх убивств, викрадень і насильства над мирними громадянами.

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Сергій Хлань, радник голови Херсонської військової адміністрації, у коментарі Фокусу для матеріалу "Заморозити війну. Що про це думають на окупованих територіях України" сказав, що "італійський мирний план" є нереальним.

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"Прийшов окупант, убивав, ґвалтував, викрадав наших людей, захоплював території, і лише завдяки насильству тепер може отримати контроль над територіями. Тоді це кінець світового порядку та демократії. І ті, хто пропонує такий план, краще подивилися б на свою країну і відмовилися б від частини своєї території. Можу відповідально заявити від імені жителів Херсонщини, що неможливо уявити, що область залишиться в окупації", — сказав Хлань.

Нагадаємо, глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо нещодавно передав генсеку ООН Антоніу Гутеррешу, країнам G7 та Україні свій мирний план. Він складається із чотирьох етапів. Зокрема припинення вогню і демілітаризація лінії фронту під наглядом ООН та двостороння угода між Україною та Росією щодо Криму та Донбасу.

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Заморозити війну. Що про це думають на окупованих територіях України

Іншими словами, пропонується зафіксувати наявну лінію розмежування, а окремим "суперечливим територіям" надати повну автономію з правом самостійно гарантувати свою безпеку.

Також повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі закликав Євросоюз змусити Україну погодитись на вимоги президента РФ Володимира Путіна. На думку італійського політика, мир у нашій країні необхідно встановити в найкоротший термін, а країни Європи мають відмовитися від постачання озброєння Києву.