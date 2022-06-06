"Мы ждем вооружения, контрнаступления и освобождения области", — советник Херсонской ОВА

Россия, в случае утверждения "мирного плана", может получить контроль над украинскими территориями после всех убийств, похищений и насилия над мирными гражданами.

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Сергей Хлань, советник главы Херсонской военной администрации, в комментарии Фокусу для материала "Заморозить войну. Что об этом думают на оккупированных территориях Украины" сказал, что "итальянский мирный план" нереальный.

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"Пришел оккупант, убивал, насиловал, похищал наших людей, захватывал территории, и только благодаря насилию теперь может получить контроль над территориями. Тогда это конец мировому порядку и демократии. И те, кто предлагает такой план, лучше бы посмотрели на свою страну и отказались бы от части своей территории. Могу ответственно заявить от имени жителей Херсонщины, что невозможно себе представить, что область останется в оккупации", — сказал Хлань.

Напомним, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо недавно передал генсеку ООН Антониу Гутерришу, странам G7 и Украине свой мирный план. Он состоит из четырех этапов. В том числе прекращение огня и демилитаризация линии фронта под наблюдением ООН и двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу.

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Заморозить войну. Что об этом думают на оккупированных территориях Украины

Другими словами, предлагается зафиксировать существующую линию разграничения, а отдельным "спорным территориям" предоставить полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

Также сообщалось, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал Евросоюз заставить Украину согласиться на требования президента РФ Владимира Путина. По мнению итальянского политика, мир в нашей стране необходимо установить в кротчайшие сроки, а страны Европы должны отказаться от поставок вооружения Киеву.