Колаборанти анонсували референдум про входження Херсонської області до складу РФ

За словами Кирила Стремоусова, який перейшов на бік Росії, окупанти мають намір кардинально змінювати владу в області, щоб повернути її до "культури російської людини".

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На окупованій частині Херсонської області планують провести референдум щодо входження непідконтрольного Україні регіону до складу Російської Федерації. Про це заявив колаборант, "заступник голови місцевої адміністрації" Кирило Стремоусов.

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За його словами, після окупації російськими військами більшої частини області Херсонщина залишилася без законодавчої влади.

Стремоусов не заперечує, що на непідконтрольній Україні території буде проведено нелегітимний референдум про входження регіону до складу Росії. Після фейкового волевиявлення, за словами колаборанта, мають відбутися вибори для формування нової "влади", оскільки зараз на Херсонщині всі рішення ухвалює громадська рада.

"Я думаю, що це, швидше за все, буде референдум, який проводитиметься на території Херсонської області за самовизначенням, і наступним етапом будуть вибори, які ми проводитимемо безпосередньо на території звільненої Херсонської області, і далі законодавчо працюватимемо", — продовжив Стремоусов у спілкуванні з російськими журналістами.

Колаборант також заявив, що окупаційна адміністрація має намір кардинально змінювати політичну владу в Херсонській області для "захисту громадських інтересів". Водночас Стремоусов не зміг назвати точні терміни проведення референдуму щодо входження непідконтрольного українського регіону до складу країни-агресора.

"Є багато прогнозів, нам не хотілося б це зробити якось неправильно, хотілося б враховувати думку безпосередньо жителів Херсонської області… Першочергове завдання не просто правильні папери отримати, а повернути правильне ставлення до того життя, до якого потрібно повернутися, в якому істинна сім'я, культура — це пріоритет, наголошую, культура російської людини", — підсумував колаборант в інтерв'ю російським журналістам.

Нагадаємо, раніше колаборанти анонсували конфіскацію майна українських бізнесменів на непідконтрольних Києву територіях. За словами члена окупаційної адміністрації Запорізької області Володимира Рогова, йдеться про "націоналізацію" підприємств, якими володіють Рінат Ахметов, Ігор Коломойський і Віктор Пінчук.

Також повідомлялося, що Держдума хоче приєднати окуповані Донбас і Херсонську область до Росії вже в липні 2022 року.