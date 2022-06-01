У Держдумі хочуть "приєднати" Херсонську область та Донбас до РФ вже в липні

На окупованих територіях України "референдуми" про входження до складу Росії можуть відбутися одночасно, сказав член делегації Росії на переговорах з Україною Леонід Слуцький.

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Голова комітету Державної думи РФ у міжнародних справах, член делегації Кремля на переговорах з українською стороною Леонід Слуцький заявив, що тимчасово окуповані території Донецької, Луганської та Херсонської областей можуть "приєднати" до Росії вже в липні, внаслідок проведення "референдумів". Про це він сказав у коментарі агентству "РІА Новини" у середу, 1 червня.

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За словами лідера ЛДПР, він "не відкидає", що так звані референдуми пройдуть в окупованих регіонах України вже в липні.

"Припускаю, що... території проведуть референдум більш-менш одночасно", — сказав російський депутат.

Також Слуцький заявив, що в Росії вистачить ресурсів на проведення референдумів та забезпечення включення Донбасу та в Херсонській області до свого складу.

Раніше про те, що окуповані регіони України "ввійдуть" до складу РФ, повідомив лідер провладної партії "Єдина Росія". За його словами, також до Росії "приєднається" Запорізька область, проте це станеться, коли "до цього буде готова ситуація".

Нагадаємо, раніше видання "Медуза" з посиланням на джерела у Кремлі повідомили, що в Адміністрації президента РФ Володимира Путіна хочуть одночасно провести референдуми про "злиття" Білорусі з Росією, а також про приєднання Донбасу, Херсонської області та окупованого грузинського регіону Південна Осетія. Ймовірною датою співрозмовники журналістів назвали 11 вересня єдиний день голосування, в який росіяни обиратимуть губернаторів.

Раніше ми писали, що так званий президент Південної Осетії Анатолій Бібілов призупинив дію "указу" про "референдум" щодо входження регіону до складу РФ, який мав відбутися 17 липня.

Також Фокус повідомляв про те, як, за даними ЗМІ, Путін віддав своїм військам наказ захопити Луганську та Донецьку області до 1 червня та 1 липня відповідно.