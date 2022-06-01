В Госдуме хотят "присоединить" Херсонскую область и Донбасс к РФ уже в июле

На оккупированных территориях Украины "референдумы" о вхождении в состав России могут пройти одновременно, сказал член делегации России на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.

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Глава комитета Государственной думы РФ по международным делам, член делегации Кремля на переговорах с украинской стороной Леонид Слуцкий заявил, что временно оккупированные территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей могут быть "присоединены" к России уже в июле, в результате проведения "референдумов". Об этом он сказал в комментарии агентству "РИА Новости" в среду, 1 июня.

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По словам лидера ЛДПР, он "не исключает" что так называемые референдумы пройдут в оккупированных регионах Украины уже в июле.

"Предполагаю, что… территории проведут референдум более или менее одновременно", — сказал российский депутат.

Также Слуцкий заявил, что у России хватит ресурсов на проведение референдумов и обеспечение включения Донбасса и в Херсонской области в свой состав.

Ранее о том, что оккупированные регионы Украины "войдут" в состав РФ сообщил лидер провластной партии "Единая Россия". По его словам, также к России "присоединится" Запорожская область, однако это произойдет, когда "к этому будет готова ситуация".

Напомним, ранее издание "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что в Администрации президента РФ Владимира Путина хотят одновременно провести референдумы о "слиянии" Беларуси с Россией, а также о присоединении Донбасса, Херсонской области и оккупированного грузинского региона Южная Осетия. Вероятной датой собеседники журналистов назвали 11 сентября, единый день голосования, в который россияне будут выбирать губернаторов.

Ранее мы писали, что так называемый президент Южной Осетии Анатолий Бибилов приостановил действие "указа" о "референдуме" по поводу вхождения региона в состав РФ, который должен был пройти 17 июля.

Также Фокус сообщал о том, как, по данным СМИ, Путин отдал своим войскам приказ захватить Луганскую и Донецкую области до 1 июня и 1 июля соответственно.