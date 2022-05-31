Путин приказал войскам до завтра захватить всю Луганскую область, — СМИ

По информации журналистов, также есть указ главы Кремля до 1 июля захватить Донецкую область. При этом оккупанты РФ отказались от идеи вести захват обоих регионов одновременно.

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Вооруженные силы РФ должны полностью оккупировать территорию Луганской и Донецкой областей до 1 июня и до 1 июля соответственно. Такую задачу российским войскам поставил лично президент России Владимир Путин. Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах сообщил "24 канал".

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По данным собеседников журналистов, сначала российские военные должны выйти на административные границы Луганской области — захватить контроль над всей территорией региона, согласно поставленной задаче, они обязаны до 1 июня, то есть, до завтрашнего дня. 25 мая председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что войска противника контролируют 95% региона.

Что касается Донецкой области, то российский президент приказал оккупантам полностью взять ее под свой контроль до 1 июля.

Эти данные, по словам авторов публикации, свидетельствуют, что государство-агрессор отказалось от одновременного захвата всей территории Донбасса.

Напомним, глава Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк сегодня сообщил, что российские военные захватили половину территории города. В свою очередь Гайдай отметил, что бои уже ведутся в центре Северодонецка.

Также мы писали о том, как 29 мая подразделения Вооруженных Сил Украины провели успешные контрнаступательные действия в Луганской области и оттеснили оккупантов от трассы "Бахмут-Лисичанск".