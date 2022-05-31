Российские войска захватили около половины Северодонецка, — мэр

По словам Александра Стрюка, линия фронта разделила город пополам, но он все еще остается украинским.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские военные захватили половину Северодонецка, линия фронта проходит посредине города. Об этом заявил глава городской военной администрации Александр Стрюк.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, город все еще держит оборону, ВСУ держат линию обороны. При этом российские войска заняли половину Северодонецка.

"К сожалению, линия фронта разделила город пополам. Но город еще обороняется, город еще украинский. Наши воины держат линию обороны и надеемся, что в ближайшее время выбьют оттуда орков", — рассказал Стрюк.

[ + – ] Карта контроля Северодонецка

Вместе с тем глава ГВА сообщил, что эвакуация из Северодонецка остановлена, поэтому он призывает местных жителей не покидать укрытий. В населенном пункте отсутствует связь и электричество. Количество жертв растет с каждым часом.

Ныне в Северодонецке из 100 тысяч человек осталось около 12-13 тысяч. По оценкам Стрюка, погибло около полутора тысяч жителей города в результате российских обстрелов.

Добавим, что российский пропагандист Александр Коц ссылаясь на главаря ОРЛО, утверждает, что ВС РФ контролируют треть Северодонецка.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что бои в Северодонецке ведутся в центре города, однако угрозы окружения сил обороны нет.

В свежем отчете британской разведки указывается, что ВС РФ смогли добиться больших локальных успехов. Бои идут в Северодонецке.