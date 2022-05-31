Путін наказав військам до завтра захопити всю Луганську область, — ЗМІ

За інформацією журналістів, є указ голови Кремля до 1 липня захопити Донецьку область.Водночас окупанти РФ відмовилися від ідеї захоплення обох регіонів одночасно.

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Збройні сили РФ мають повністю окупувати територію Луганської та Донецької областей до 1 червня та до 1 липня відповідно. Таке завдання російським військам поставив особисто президент Росії Володимир Путін. Про це із посиланням на джерела у спецслужбах повідомив "24 канал".

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За даними співрозмовників журналістів, спочатку російські військові мають вийти на адміністративні кордони Луганської області — захопити контроль над усією територією регіону, згідно з поставленим завданням, вони зобов'язані до 1 червня, тобто до завтрашнього дня. 25 травня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що військо противника контролює 95% регіону.

Щодо Донецької області, то російський президент наказав окупантам повністю взяти її під свій контроль до 1 липня.

Ці дані, за словами авторів публікації, свідчать, що держава-агресор відмовилася від одночасного захоплення усієї території Донбасу.

Нагадаємо, голова Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк сьогодні повідомив, що російські військові захопили половину території міста. Зі свого боку Гайдай зазначив, що бої вже тривають у центрі Сєвєродонецька.

Також ми писали про те, як 29 травня підрозділи Збройних Сил України провели успішні контрнаступні дії у Луганській області та відтіснили окупантів від траси "Бахмут-Лисичанськ".