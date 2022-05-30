В Южной Осетии решили отменить "референдум" о вхождении в состав России

"Референдум" должен был пройти 17 июля 2022 года, а местным жителям предлагалось ответить на вопрос "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?".

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Так называемый президент Южной Осетии Анатолий Бибилов приостановил действие "указа" о назначении "референдума" по поводу вхождения грузинского региона в состав России. Он должен был пройти 17 июля 2022 года. Об этом сообщает "РИА Новости".

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Лидер самопровозглашенного государства также постановил провести консультации с Кремлем по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией в РФ.

В указе Анатолия Бибилова также сказано о "недопущении одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим закононные права и интересы РФ". При этом он подчеркнул, что всецело поддерживает якобы инициативу граждан "республики" о дальнейшей интеграции с Россией.

Где находится Южная Осетия?

Южная Осетия — самопровозглашенное государство, созданное Россией за счет оккупации Грузии. Кремль признал независимость Южной Осетии и Абхазии после российско-грузинской войны в августе 2008 года. В регионе размещена одна из российских военных баз, а сама "республика" дотируется из России. По данным ВВС, в 2021 году финансовая помощь от Кремля составила почти 83% доходов местного бюджета.

Напомним, 13 мая Анатолий Бибилов подписал "указ" подготовке проведения "референдума", который оккупационные власти запланировали на 17 июля. Жителям региона предлагали ответить на вопрос: "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?".

31 марта в Грузии отреагировали на возможное присоединение Южной Осетии в состав России. Глава МИД страны Давид Залкалиани заявил, что такой "референдум" не будет иметь юридической силы, поскольку грузинский регион находится под оккупацией.