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В Южной Осетии планируют провести "референдум" о присоединении к РФ

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Фото: Getty Images | Владимир Путин продолжает аннексировать новые территории

Лидер самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов подписал соответствующий "указ", а само голосование должно пройти 17 июля.

Так называемый президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о подготовке проведения референдума, который оккупационные власти запланировали на 17 июля. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

Жителям региона предложат ответить на вопрос: "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?".

"Сегодня Указ о проведении референдума получил президентскую подпись — на языке закона, мы выполнили еще одно важнейшее юридическое требование. А на языке народном, мы сделали судьбоносный шаг — мы идем домой, мы идем в Россию. Референдум об объединении Южной Осетии и России состоится 17 июля 2022 года", — написал он.

Что за Южная Осетия?

Отметим, что Кремль признал независимость Южной Осетии и Абхазии после российско-грузинской войны в августе 2008 года. В Южной Осетии размещена одна из российских военных баз, а сам регион дотируется из Москвы. По данным ВВС, в 2021 году финансовая помощь от Кремля составила почти 83% доходов местного бюджета.

Ранее Фокус рассказывал, что Южная Осетия направила войска в Украину для поддержки РФ. Тогда очевидцы заявляли, что видели технику с флагом самопровозглашенной республики на улицах Мелитополя. Тогда Анатолий Бибилов подтвердил информацию, что из региона в Украину отправилась военная техника и солдаты.

Также мы сообщали, что в Грузии отреагировали на намерения России присоединить в свой состав оккупированную Южную Осетию. Глава МИД страны Давид Залкалиани указал, что такой "референдум" не будет иметь юридической силы, поскольку этот грузинский регион находится под оккупацией.