Южная Осетия направила войска в Украину для поддержки РФ (видео)

В соцсетях сообщают, что видели технику с флагом самопровозглашенной республики на улицах Мелитополя.

Военнослужащие оккупированного Россией грузинского региона Южная Осетия присоединились ко вторжению РФ в Украину, на улицах Мелитополя Запорожской области была замечена техника с флагом самопровозглашенной республики. Об участии южноосетинских войск в боевых действиях в своем телеграм-канале в субботу, 26 марта, сообщил "президент государства" Анатолий Бибилов.

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"Наши ребята едут исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем… Они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию", — написал глава "республики".

Также Бибилов опубликовал кадры передвижения техники с флагом Южной Осетии. Аналогичная символика была замечена и на технике, которая появилась на улицах Мелитополя — соответствующее видео было опубликовано в сети.

Согласно данным переписи населения Южной Осетии, по состоянию на 2015 год в "республике" проживали 53 532 человека. В 2010 году численность военнослужащих там составляла 1250 человек.

Напомним, американское издание Washington Post со ссылкой на данные разведки США сообщали, что РФ из-за колоссальных потерь в Украине была вынуждена перебросить в Украину войска с оккупированных территорий Грузии — Абхазии и Южной Осетии.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае победы РФ в войне против Украины Грузия и Молдова потеряют надежду на свободу, а в Восточной Европе начнется новая эпоха запугивания со стороны государства-агрессора.