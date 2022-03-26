Південна Осетія направила війська в Україну для підтримки РФ (відео)

У соцмережах повідомляють, що бачили техніку з прапором самопроголошеної республіки на вулицях Мелітополя.

Військовослужбовці окупованого Росією грузинського регіону Південна Осетія приєдналися до вторгнення РФ в Україну, на вулицях Мелітополя Запорізької області було помічено техніку з прапором самопроголошеної республіки. Про участь південноосетинських військ у бойових діях у своєму телеграм-каналі в суботу, 26 березня, повідомив "президент держави" Анатолій Бібілов.

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"Наші хлопці їдуть виконувати військовий обов'язок із гордо піднятим прапором... Вони чудово розуміють, що їдуть захищати Росію, їдуть захищати й Осетію", — написав глава "республіки".

Також Бібілов опублікував кадри пересування техніки з прапором Південної Осетії. Аналогічна символіка була помічена й на техніці, що з'явилася на вулицях Мелітополя, відповідне відео було опубліковане в мережі.

За даними перепису населення Південної Осетії, станом на 2015 рік у "республіці" проживало 53 532 особи. У 2010 році чисельність військовослужбовців там складала 1250 осіб.

Нагадаємо, американське видання Washington Post із посиланням на дані розвідки США повідомляли, що РФ через колосальні втрати в Україні була змушена перекинути в Україну війська з окупованих територій Грузії — Абхазії та Південної Осетії.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в разі перемоги РФ у війні проти України Грузія та Молдова втратить надію на свободу, а в Східній Європі розпочнеться нова епоха залякування з боку держави-агресора.