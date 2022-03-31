"Это неприемлемо": в Грузии отреагировали на возможное присоединение Южной Осетии к РФ

Глава МИД страны Давид Залкалиани указал, что такой "референдум" не будет иметь юридической силы, поскольку этот грузинский регион находится под оккупацией.

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Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что разговоры о будущем "референдуме" о вхождении оккупированного Россией грузинского региона Южная Осетия в состав РФ "неприемлемы". Об этом дипломат сказал в ходе совместного со своим датским коллегой Йеппе Коффодом брифинге в четверг, 31 марта, говорится в посте министра в Facebook.

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"Конечно, недопустимо говорить ни о каком референдуме в таких условиях, когда территория Грузии оккупирована, оккупация имеет не только политическую, но и правовую оценку… Референдум в условиях оккупации не будет иметь никакой юридической силы", — сказал Залкалиани.

Помимо этого глава МИД Грузии заявил, что на данный момент власти наблюдают попытки втянуть страну в провокации и дестабилизировать ситуацию как в 2008 году, однако правительство "этого не допустит". При этом дипломат заверил, что Грузия не намерена освобождать свои оккупированные регионы силовым путем.

Напомним, в январе прошлого года Европейский суд по правам человека признал РФ ответственной за военные преступления, совершенные в Грузии в августе 2008 года в Южной Осетии и Абхазии. Тогдашний глава грузинского правительства Георгий Гахария заявил, что это решение стало "переломным этапом в борьбе за деоккупацию страны".

Тем временем вчера, 30 марта, "президент" оккупированного грузинского региона Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что "республика" готовится к проведению референдума по вхождению в состав РФ.