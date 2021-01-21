ЕСПЧ признал Россию ответственной за военные преступления в Грузии в августе 2008-го

Суд подтвердил пытки грузинских военнослужащих и негуманное отношение к гражданским со стороны российских солдат.

Большая палата Европейского суда по правам человека с Страсбурге вынесла решение по иску Грузии против России (жалоба № 38263/08), в котором последнюю обвинили в ряде военных преступлений, совершенных в ходе вооруженного конфликта между двумя странами, происходившего на территории Грузии в августе 2008 года.

Как сообщается в решении ЕСПЧ от 21 января, 2021 года, Суд подтвердил наличие в августе 2008 года на территории Грузии этнических чисток, поддержав по этому вопросу позицию Грузии. В частности, в решении суда перечисляется какие именно статьи Европейской конвенции о правах человека нарушила Россия, а также приводятся свидетельства произошедших преступлений уже после оккупации Россией Южной Осетии и Абхазии.

"Шестнадцатью голосами судей против одного голоса против, постановляется, что события, происходящие после прекращения боевых действий (после соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года) подпадали под юрисдикцию Российской Федерации", – отмечается в решении.

Таким образом, согласно постановлению ЕСПЧ, Россия несет ответственность за неправомерное задержание 160-ти грузинских мирных жителей югоосетинскими войсками в Цхинвале между 10-ым и 27-ым августа 2008 года. Единогласно было решено, что задержанные претерпели "бесчеловечное обращение" и "унижения достоинства".

Кроме того, Суд подтвердил нарушение Россией международных правовых норм, по отношению к грузинским военнопленным, задержанным в Цхинвале с 8 по 17 августа 2008 года, а также применение к ним пыток. Также было принято положительное для Грузии решение о том, что РФ повинна в административной практике, повлекшей за собой неспособность граждан Грузии вернуться в свои дома в Осетии.

При этом, ЕСПЧ отклонил одну важную составляющую жалобы Грузии, о событиях 8-12 августа, происходивших в дни "активных насильственных действий", собственно говоря – в дни вооруженной агрессии РФ против Грузии. В частности, судьи ЕСПЧ, 11 голосами против 6, решили, что Европейская конвенция по правам человека не позволяет возложить на Россию ответственность за те события, поскольку происходившее не подпадало под юрисдикцию РФ.

Как передает "Европейская правда", глава грузинского правительства Георгий Гахария заявил, что решение ЕСПЧ по делу "Грузия против России" это "результат 12-летнего труда наших граждан", а также отметил, что оно станет "переломным этапом в борьбе за деоккупацию страны".

Добавим, что в этот же день, другим своим решением ЕСПЧ признал Украину виновной в нарушении прав человека во время протестов на Майдане независимости в 2014 году.