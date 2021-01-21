ЕСПЧ признал Украину виновной в нарушении прав человека во время протестов

Речь идет о событиях Революции достоинства. Согласно решению суда, государство Украина виновна в смерти по меньшей мере одного протестующего.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг, 21 января, вынес решение по нескольким делам, которые касаются нарушения прав человека во время событий Революции достоинства. Об этом в четверг, 21 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

Суд постановил, что по вине государства Украина погиб по меньшей мере один протестующий.

Речь идет, в частности, о делах "Шморгунов и другие против Украины", "Луценко и Вербицкий против Украины", "Кадура и Смалий против Украины", "Дубовцев и другие против Украины" и "Воронцов и другие против Украины".

Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что в рамках этих дел многократно нарушались пункты Европейской конвенции о правах человека, в частности: статья 3 (запрет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения), пункты 1 и 3 статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статья 11 (свобода собраний и ассоциаций), статья 2 (право на жизнь) и статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни).

В ЕСПЧ отметили, что руководство Украины сознательно прибегала к жесткому обращению с протестующими.

"Суд установил, что не было проведено эффективное расследование похищения, жестокого обращения и смерти брата господина Вербицкого (Юрия Вербицкого, который был похищен вместе с Игорем Луценко неизвестными 21 января 2014 года и убит после пыток), отметив, в частности, что национальная власть квалифицировала это как убийство, и за него ответственно государство", – говорится в решении.

Они также отметили, что многие задержание протестующих были произвольными и производились с целью срыва мирных протестов. Эти нарушения были стратегией власти, а расследования событий тех дней во многих случаях были неэффективными.

В решении говорится, что на сегодняшний день в Украине отсутствует независимый и эффективный механизм расследований преступлений, совершенных правоохранительными органами и "титушками".

Некоторым из заявителей Украину обязали выплатить материальный и моральный ущерб, а также покрыть судебные издержки.

Как сообщалось ранее, ЕСПЧ рассмотрит 11 жалоб Украины против РФ за нарушение прав человека в Крыму.

Напомним, что Украина подала целый ряд исков против РФ за агрессию и оккупацию Крыма. В ЕСПЧ также подали иск за задержание украинских моряков в Керченском проливе.