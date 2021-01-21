ЄСПЛ визнав Україну винною в порушенні прав людини під час протестів

Йдеться про події Революції гідності. Згідно з рішенням суду, держава Україна винна у смерті щонайменше одного протестувальника.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у четвер, 21 січня, виніс рішення у декількох справах, які стосуються порушення прав людини під час подій Революції гідності. Про це в четвер, 21 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду.

Суд постановив, що з вини держави України загинув щонайменше один протестувальник.

Йдеться, зокрема, про справи "Шморгунов та інші проти України", "Луценко і Вербицький проти України", "Кадура і Смалій проти України", "Дубовцев та інші проти України" і "Воронцов та інші проти України".

Судді ЄСПЛ дійшли до висновку, що у рамках цих справ багаторазово порушувалися пункти Європейської конвенції про права людини, зокрема: стаття 3 (заборона тортур, нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження), пункти 1 і 3 статті 5 (право на свободу та особисту недоторканність), стаття 11 (свобода зібрань та асоціацій), стаття 2 (право на життя) і стаття 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя).

В ЄСПЛ відзначили, що керівництво України свідомо дозволяла жорстоке поводження із протестувальниками.

"Суд постановив, що не було проведено ефективного розслідування викрадення, жорстокого поводження й смерті брата пана Вербицького (Юрія Вербицького, який був викрадений разом з Ігорем Луценко невідомими 21 січня 2014 року й вбитий після тортур), зазначивши, зокрема, що національна влада кваліфікувала це як вбивство, і за нього відповідальна держава", — йдеться в рішенні.

Вони також зазначили, що більшість затримань учасників протесту були довільними і проводилися з метою зриву мирних протестів. Ці порушення були стратегією влади, а розслідування подій тих днів у багатьох випадках були неефективними.

У рішенні йдеться, що наразі в Україні відсутній незалежний та ефективний механізм розслідувань злочинів, скоєних правоохоронними органами і "тітушками".

Деяким із заявників Україну зобов'язали виплатити матеріальну і моральну шкоду, а також покрити судові витрати.

Як повідомлялося раніше, ЄСПЛ розгляне 11 скарг України проти РФ за порушення прав людини в Криму.

Нагадаємо, що Україна подала цілу низку позовів проти РФ за агресію й окупацію Криму. В ЄСПЛ також подали позов за затримання українських моряків у Керченській протоці.