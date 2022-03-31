"Це неприйнятно": у Грузії відреагували на можливе приєднання Південної Осетії до РФ

Голова МЗС країни Давид Залкаліані зазначив, що такий "референдум" не матиме юридичної сили, оскільки цей грузинський регіон перебуває під окупацією.

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Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що розмови про майбутній "референдум" про входження окупованого Росією грузинського регіону Південна Осетія до складу РФ "неприйнятні". Про це дипломат сказав під час спільного зі своїм данським колегою Єппе Кофодом брифінгу у четвер, 31 березня, йдеться в дописі міністра у Facebook.

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"Звичайно, неприпустимо говорити про жодний референдум за таких умов, коли територія Грузії окупована, окупація має не лише політичну, а й правову оцінку... Референдум в умовах окупації не матиме жодної юридичної сили", — сказав Залкаліані.

Крім цього, голова МЗС Грузії заявив, що наразі влада спостерігає спроби втягнути країну в провокації і дестабілізувати ситуацію як у 2008 році, проте уряд "цього не допустить". При цьому дипломат запевнив, що Грузія не має наміру звільняти свої окуповані регіони силовим шляхом.

Нагадаємо, у січні минулого року Європейський суд з прав людини визнав РФ відповідальною за воєнні злочини, скоєні в Грузії у серпні 2008 року в Південній Осетії та Абхазії. Тодішній голова грузинського уряду Георгій Гахарія заявив, що це рішення стало "переломним етапом у боротьбі за деокупацію країни".

Тим часом учора, 30 березня, "президент" окупованого грузинського регіону Південна Осетія Анатолій Бібілов заявив, що "республіка" готується до проведення референдуму щодо входження до складу РФ.