У невизнаній Південній Осетії анонсували швидке входження до складу РФ (відео)

За словами голови окупованої грузинської території Анатолія Бібілова, республіка втратила "свій шанс" щодо входження в склад РФ у 2014 році, коли відбулася анексія Криму.

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Найближчим часом невизнана Південна Осетія здійснить "юридичні кроки" для входження в склад Російської Федерації. Про це у відеозверненні повідомив "президент" окупованої грузинської території Анатолій Бібілов.

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За його словами, у ході російсько-грузинської війни у 2008 році Росія ухвалила рішення "захистити осетинський народ і визнати незалежність Південної Осетії".

Бібілов повідомив, що жителі невизнаної республіки завжди будуть вдячні Кремлю за "історичне рішення".

"Історичне рішення, яке дало народу Південної Осетії гарантії миру та можливості для розвитку. Проте головна історична, стратегічна мета осетинського народу, народу розділеного — об'єднання в межах однієї держави. Це держава — Російська Федерація", — продовжив "президент" Південної Осетії та додав, що у 2014 році республіка упустила свій шанс зі входження в склад РФ.

Об'єднання з Росією Бібілов назвав "стратегічною метою та шляхом, яким вони рухатимуться". У своєму відеозверненні глава невизнаної республіки також повідомив, що найближчим часом Південна Осетія здійснить "юридичні кроки" для входження в склад РФ.

[ + – ] Влада Південної Осетії анонсувала входження республіки до складу РФ

Сенатор Ради Федерацій Андрій Клімов відреагував на заяву Бібілова та заявив, що зараз немає жодних перешкод для входження Південної Осетії до складу Росії. За його словами, чинне російське законодавство передбачає процедуру розширення РФ за рахунок інших держав. Клімов також повідомив, що в Південній Осетії для входження до складу РФ мають провести референдум.

Південна Осетія - самопроголошена держава на Кавказі, яка була утворена після окупації Росією частини території Грузії. Грузинська влада де-факто втратила контроль над цим регіоном, де окупаційна влада та місцеві колаборанти проголосили створення "Республіки Південна Осетія". Територія сприймається більшістю країн світу частиною Грузії. 26 серпня 2008 року Росія офіційно визнала Південну Осетію "незалежною державою".

Нагадаємо, 27 березня глава "ЛНР" Леонід Пасічник заявив про можливе входження окупованої території в складу РФ і анонсував проведення відповідного референдуму.

25 березня в Міністерстві оборони РФ пригрозили Україні повною окупацією Донбасу та штурмом українських міст, які на сьогодні перебувають в облозі.