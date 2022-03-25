Війська РФ планують повністю окупувати Донбас, — Міноборони Росії

За словами представника Генштабу російських ЗС Сергія Рудського, окупанти можуть також піти на штурм українських міст, які зараз перебувають в облозі.

Війська РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну планують зосередитись на окупації всієї території Донбасу. Про це заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗС Росії Сергій Рудський.

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Кремль, за його словами, не відкидає можливий штурм українських міст, які наразі перебувають в облозі. Водночас головною метою армії РФ є "повне звільнення Донбасу".

"Російськими військами заблоковані Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв. Під повним контролем перебувають Херсонська та більша частина Запорізької областей", — підкреслив Рудський і додав, що в початкові плани Москви не входив штурм цих населених пунктів, оскільки Росія нібито побоювалася великих втрат серед мирного населення та своїх підрозділів.

Представник Міноборони РФ також повідомив, що поставлені військовим керівництвом завдання зараз "вирішуються успішно", а в майбутньому всі сили окупаційної армії будуть сконцентровані на повній окупації Донецької та Луганської областей.

Генерал-полковник також відкинув можливість політичного врегулювання війни на Донбасі, звинувативши Україну в небажанні виконувати Мінські угоди. За словами Рудського, Кремль спершу розглядав два сценарії ведення повномасштабної війни – на всій території нашої країни чи в межах адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Підсумовуючи, представник Міноборони РФ заявив, що Москва зупинилася на першому варіанті, оскільки ЗСУ постійно "підживлювали б своє військове угруповання" в зоні проведення ООС.

Нагадаємо, 25 березня волонтерський проект InformNapalm попереджав про використання військами РФ хімічної зброї в Україні. За даними інсайдерів, окупанти можуть застосувати зарин у містах, які армії Росії не вдається захопити.

Також 25 березня було опубліковано план країн ЄС щодо порятунку України від Росії. Польща, Чехія та Словенія склали 10 пунктів, які можуть стримувати армію РФ і сприяти припиненню повномасштабної війни.