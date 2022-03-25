Войска РФ планируют полностью оккупировать Донбасс, — Минобороны России

По словам представителя Генштаба российских ВС Сергея Рудского, оккупанты могут также пойти на штурм украинских городов, которые сейчас находятся в осаде.

Войска РФ в ходе полномасштабного вторжения в Украину планируют сосредоточиться на оккупации всей территории Донбасса. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

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Кремль, по его словам, не исключает возможный штурм украинских городов, которые на сегодняшний день находятся в осаде. Вместе с этим, главной целью армии РФ является "полное освобождение Донбасса".

"Российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской областей", — подчеркнул Рудской и добавил, что в первоначальные планы Москвы не входил штурм этих населенных пунктов, поскольку Россия якобы опасалась больших потерь среди мирного населения и своих подразделений.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что поставленные военным руководством задачи сейчас "решаются успешно", а в будущем все силы оккупационной армии будут сконцентрированы на полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Генерал-полковник также исключил возможность политического урегулирования войны на Донбассе, обвинив Украину в нежелании выполнять Минские соглашения. По словам Рудского, Кремль сперва рассматривал два сценария ведения полномасштабной войны — на всей территории нашей страны или в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей.

Подытоживая, представитель Минобороны РФ заявил, что Москва остановилась на первом варианте, поскольку ВСУ постоянно "подпитывали бы свою военную группировку" в зоне проведения ООС.

Напомним, 25 марта волонтерский проект InformNapalm предупреждал об использовании войсками РФ химического оружия в Украине. По данным инсайдеров, оккупанты могут применить зарин в городах, которые армии России не удается захватить.

Также 25 марта был опубликован план стран ЕС по спасению Украины от России. Польша, Чехия и Словения составили 10 пунктов, которые могут сдерживать армию РФ и способствовать прекращению полномасштабной войны.