Войска РФ планируют полностью оккупировать Донбасс, — Минобороны России
По словам представителя Генштаба российских ВС Сергея Рудского, оккупанты могут также пойти на штурм украинских городов, которые сейчас находятся в осаде.
Войска РФ в ходе полномасштабного вторжения в Украину планируют сосредоточиться на оккупации всей территории Донбасса. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.
Кремль, по его словам, не исключает возможный штурм украинских городов, которые на сегодняшний день находятся в осаде. Вместе с этим, главной целью армии РФ является "полное освобождение Донбасса".
"Российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской областей", — подчеркнул Рудской и добавил, что в первоначальные планы Москвы не входил штурм этих населенных пунктов, поскольку Россия якобы опасалась больших потерь среди мирного населения и своих подразделений.
Представитель Минобороны РФ также сообщил, что поставленные военным руководством задачи сейчас "решаются успешно", а в будущем все силы оккупационной армии будут сконцентрированы на полной оккупации Донецкой и Луганской областей.
Генерал-полковник также исключил возможность политического урегулирования войны на Донбассе, обвинив Украину в нежелании выполнять Минские соглашения. По словам Рудского, Кремль сперва рассматривал два сценария ведения полномасштабной войны — на всей территории нашей страны или в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей.
Подытоживая, представитель Минобороны РФ заявил, что Москва остановилась на первом варианте, поскольку ВСУ постоянно "подпитывали бы свою военную группировку" в зоне проведения ООС.
Напомним, 25 марта волонтерский проект InformNapalm предупреждал об использовании войсками РФ химического оружия в Украине. По данным инсайдеров, оккупанты могут применить зарин в городах, которые армии России не удается захватить.
Также 25 марта был опубликован план стран ЕС по спасению Украины от России. Польша, Чехия и Словения составили 10 пунктов, которые могут сдерживать армию РФ и способствовать прекращению полномасштабной войны.