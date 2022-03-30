В непризнанной Южной Осетии анонсировали скорое вхождение в состав РФ (видео)

По словам главы оккупированной грузинской территории Анатолия Бибилова, республика упустила "свой шанс" по вхождению в состав РФ в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма.

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В ближайшее время непризнанная Южная Осетия предпримет "юридические шаги" для вхождения в состав Российской Федерации. Об этом в видеообращении сообщил "президент" оккупированной грузинской территории Анатолий Бибилов.

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По его словам, в ходе российско-грузинской войны в 2008 году Россия приняла решение "защитить осетинский народ и признать независимость Южной Осетии".

Бибилов сообщил, что жители непризнанной республики будут всегда благодарны Кремлю за "историческое решение".

"Историческое решение, которое дало народу Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития. Однако главная историческая, стратегическая цель осетинского народа, народа разделенного, объединение в рамках одного государства. Это государство — Российская Федерация", — продолжил "президент" Южной Осетии и добавил, что в 2014 году республика упустила свой шанс по вхождению в состав РФ.

Объединение с Россией Бибилов назвал "стратегической целью и путем, по которым они будут двигаться". В своем видеообращении глава непризнанной республики также сообщил, что в ближайшее время Южная Осетия предпримет "юридические шаги" для вхождения в состав РФ.

[ + – ] Власти Южной Осетии анонсировали вхождение республики в состав РФ

Сенатор Совета Федераций Андрей Климов отреагировал на заявление Бибилова и заявил, что на сегодняшний день не существует никаких препятствий для вхождения Южной Осетии в состав России. По его словам, действующее российское законодательство предусматривает процедуру расширения РФ за счет других государств. Климов также сообщил, что в Южной Осетии для вхождения в состав РФ должны провести референдум.

Южная Осетия — самопровозглашенное государство на Кавказе, которое было образовано после оккупации Россией части территории Грузии. Грузинские власти де-факто потеряли контроль над этим регионом, где оккупационные власти и местные коллаборанты провозгласили создание "Республики Южная Осетия". Территория воспринимается большинством стран мира частью Грузии. 26 августа 2008 года Россия официально признала Южную Осетию "независимым государством".

Напомним, 27 марта глава "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о возможном вхождении оккупированной территории в состав РФ и анонсировал проведение соответствующего референдума.

25 марта в Министерстве обороны РФ пригрозили Украине полной оккупацией Донбасса и штурмом украинских городов, которые на сегодняшний день находятся в осаде.