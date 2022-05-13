У Південній Осетії планують провести "референдум" щодо приєднання до РФ

Лідер самопроголошеної республіки Анатолій Бібілов підписав відповідний "указ", а власне голосування має відбутися 17 липня.

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Так званий президент Південної Осетії Анатолій Бібілов підписав указ про підготовку проведення референдуму, який окупаційна влада запланувала на 17 липня. Про це він повідомив у себе у Telegram-каналі.

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Жителям регіону запропонують відповісти на запитання: "Ви підтримуєте об'єднання Республіки Південна Осетія і Росії?".

"Сьогодні Указ про проведення референдуму отримав президентський підпис — мовою закону, ми виконали ще одну найважливішу юридичну вимогу. А мовою народною, ми здійснили доленосний крок — ми йдемо додому, ми йдемо в Росію. Референдум про об'єднання Південної Осетії та Росії відбудеться 17 липня 2022 року", — написав він.

Що за Південна Осетія?

Зазначимо, що Кремль визнав незалежність Південної Осетії та Абхазії після російсько-грузинської війни у серпні 2008 року. У Південній Осетії розміщено одну з російських військових баз, а сам регіон дотується з Москви. За даними ВВС, у 2021 році фінансова допомога від Кремля склала майже 83% доходів місцевого бюджету.

Раніше Фокус розповідав, що Південна Осетія спрямувала війська в Україну для підтримки РФ. Тоді очевидці заявляли, що бачили техніку з прапором самопроголошеної республіки на вулицях Мелітополя. Тоді Анатолій Бібілов підтвердив інформацію, що з регіону в Україну вирушила військова техніка та солдати.

Також ми повідомляли, що в Грузії відреагували на наміри Росії приєднати до свого складу окуповану Південну Осетію. Глава МЗС країни Давид Залкаліані зазначив, що такий "референдум" не матиме юридичної сили, оскільки цей грузинський регіон перебуває під окупацією.