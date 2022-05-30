У Південній Осетії вирішили скасувати "референдум" про входження до складу Росії

"Референдум" мав пройти 17 липня 2022 року, а місцевим жителям пропонувалося відповісти на питання "Ви підтримуєте об'єднання Республіки Південна Осетія та Росії?".

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Так званий президент Південної Осетії Анатолій Бібілов призупинив дію "указу" про призначення "референдуму" щодо входження грузинського регіону до складу Росії. Він мав відбутися 17 липня 2022 року. Про це повідомляє "РІА Новини".

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Лідер самопроголошеної держави також ухвалив провести консультації з Кремлем щодо всього комплексу питань, пов'язаних із подальшою інтеграцією до РФ.

В указі Анатолія Бібілова також сказано про "недопущення одностороннього рішення референдуму з питань, що зачіпають законні права та інтереси РФ". При цьому він наголосив, що повністю підтримує нібито ініціативу громадян "республіки" щодо подальшої інтеграції з Росією.

Де розташована Південна Осетія?

Південна Осетія — самопроголошена держава, створена Росією за рахунок окупації Грузії. Кремль визнав незалежність Південної Осетії та Абхазії після російсько-грузинської війни в серпні 2008 року. У регіоні розміщено одну з російських військових баз, а сама "республіка" дотується з Росії. За даними ВВС, у 2021 році фінансова допомога від Кремля склала майже 83% доходів місцевого бюджету.

Нагадаємо, 13 травня Анатолій Бібілов підписав "указ" про підготовку проведення "референдуму", який окупаційна влада запланувала на 17 липня. Жителям регіону пропонували відповісти на запитання: "Ви підтримуєте об'єднання Республіки Південна Осетія та Росії?".

31 березня в Грузії відреагували на можливе приєднання Південної Осетії до складу Росії. Глава МЗС країни Давид Залкаліані заявив, що такий "референдум" не матиме юридичної сили, оскільки грузинський регіон перебуває під окупацією.