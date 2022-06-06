Окупанти анонсували "націоналізацію" майна Ахметова, Пінчука та Коломойського

За словами колаборанта із Запорізької області Володимира Рогова, регіони не повинні виконувати зобов'язання перед власниками, які фінансують ЗСУ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

На тимчасово непідконтрольних Києву територіях має бути "націоналізовано" майно українських бізнесменів, зокрема Ріната Ахметова, Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського. Таку заяву зробив колаборант, член окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зокрема, він прокоментував нещодавнє рішення екснардепа від "Опозиційного блоку" Євгена Балицького, призначеного окупантами на посаду голови "Запорізької ВЦА", щодо конфіскації майна, яке належало Україні до повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Йдеться про земельні ділянки, ресурси та стратегічні підприємства.

За словами Рогова, наступним кроком у цьому напрямку має бути "націоналізація" майна українських бізнесменів на тимчасово окупованих територіях, зокрема Ріната Ахметова, Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського. Колаборант стверджує, що нелегітимна адміністрація не має виконувати зобов'язання перед власниками підприємств, які фінансують Збройні сили України.

"Націоналізація їхнього майна — це необхідна та логічна дія з метою реалізації інтересів людей, які тут живуть", — продовжив колаборант і додав, що українські бізнесмени "вкрали" стратегічні підприємства після розпаду СРСР.

У спілкуванні з російськими журналістами Володимир Рогов також заявив, що Рінат Ахметов та Ігор Коломойський займаються фінансуванням "націоналістичних угруповань", зокрема, полку спецпризначення Національної гвардії "Азов".

[ + – ] Окупанти анонсували конфіскацію майна Ахметова, Пінчука та Коломойського

Нагадаємо, у Херсоні росіяни захопили магазини мережі "Епіцентр". Окупанти тримали кілька годин працівників у заручниках, а потім запропонували персоналу торгових центрів працювати на них.

Також повідомлялося, що призначена росіянами "мер" Мелітополя Галина Данильченко злякалася замаху і вирішила піти у відставку.