"Охоронців поклали на підлогу": у Херсоні ЗС РФ захопили магазини "Епіцентр"

Окупанти запропонували персоналу торгового центру працювати під їхнім керівництвом. Близько 20% співробітників погодилися, решта розійшлися додому.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські військові захопили в окупованому Херсоні ТЦ "Епіцентр" і гіпермаркет "Нова лінія". Про це повідомляється на офіційній сторінці мережі Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Ми втратили контроль над фінансовою діяльністю торгових об'єктів, управлінням персоналом і експлуатацією", — уточнили в компанії.

Також стало відомо, що окупанти кілька годин утримували співробітників "Епіцентру" в заручниках. Про це пише "Суспільне" з посиланням на співробітника магазину, чиє ім'я та посада не розголошуються з метою безпеки.

За його словами, до торгового центру, де він працює, 1 червня зайшло близько 15-20 військовослужбовців РФ зі зброєю в руках. Окупанти перегородили позашляховиками всі входи та виходи з магазину та нікого зі співробітників не випускали протягом чотирьох-п'яти годин.

"Нас того дня було чоловік сорок на роботі. [Нам] не погрожували, але охоронців поклали на підлогу під автоматами. Не били, правда", — розповів херсонець.

Наступного дня в магазині зібрали всіх співробітників — близько 50-60 осіб. Окупанти заявили, що тепер торговий центр "належить їм" і запропонували працювати під їхнім керівництвом. Тим, хто не хоче, дозволили втекти. За словами очевидця, близько 20% персоналу погодилися співпрацювати з окупантами, решта зібрала свої речі.

Як уточнили військові, таке рішення ухвалила місцева окупаційна адміністрація.

В "Епіцентрі", у свою чергу, розповіли, що з моменту окупації Херсона постачання товарів у торгові центри міста не проводили.

"Однак на той час у них залишалися значні товарні запаси, подальша доля яких нам невідома", — коментує адміністрація.

Як стало відомо, через повномасштабну війну в Україні повністю зруйновано ТЦ "Епіцентр" у Чернігові, Маріуполі та Бучі. Також через ракетний удар мережа втратила п'ять магазинів у київському ТРЦ "Retroville". Артилерійським обстрілом було пошкоджено магазини в Харкові, а частина ТРЦ припинили свою роботу через окупацію російської армії окремих регіонів України.

Нагадаємо, 3 червня на Херсонщині знову запрацював український мобільний зв'язок та інтернет. Це стало можливим через те, що окупанти підключили до живлення обладнання "Київстара" та Vodafone у деяких районах.

Раніше повідомлялося, що українські військові продовжують успішне просування на півдні країни.