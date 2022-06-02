Українські військові продовжують успішне просування на півдні України, — ТрО "Азов" Дніпро

За інформацією українських військових, ЗСУ за день змогли звільнити 8 кілометрів українських територій у Херсонській області.

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Збройні сили України протягом дня змогли звільнити 8 кілометрів окупованих українських територій у Херсонській області. Про це повідомили бійці 98-го батальйону територіальної оборони "Азов" Дніпро у Telegram.

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Українські військові не розповідали про деталі визволення. Тому не відомо, де і які населені пункти в регіоні були деокуповані.

Нагадаємо, 1 червня голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута розповів, що армія України звільнила 20 населених пунктів у Херсонській області. З його слів, це сталося з боку Дніпропетровської області, а українські бійці продовжують просуватися.

29 травня мер Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що ЗСУ провели успішну контратаку на півдні України. Він заявив, що військовим вдалося ліквідувати 63 окупантів, а також знищити сучасні танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град", артилерію, вертольоти та один літак СУ-35.

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували ситуацію на фронті та дійшли висновку, що РФ зробила себе критично вразливою у Херсонській області, зосередившись на Донбасі. Вони вважають, що від захоплення Сєвєродонецька ЗС РФ отримають лише символічні висновки. Тоді як сам Херсон важливий для окупантів для подальшого наступу на території України.