РФ зробила себе критично вразливою на Херсонщині, зосередившись на Донбасі, — ISW

Від захоплення Сєвєродонецька ЗС РФ отримає лише символічні вигоди. Тоді як сам Херсон — критично важливий для Росії як плацдарм для подальшої агресії.

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Росія зосередила всі свої сили на захопленні Сєвєродонецька та Донбасу, що зробила її більш уразливою у життєво важливій Херсонській області. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни.

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На Херсонщині триває контрнаступ українських сил. Паралельно цьому ЗС РФ кинули всі сили та ресурси у відчайдушній та кривавій спробі захопити райони східної України. Це принесе Путіну лише символічні вигоди.

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У чому важливість Херсона для Росії?

Херсон — це критично важлива місцевість для РФ, оскільки це єдина область на правому березі Дніпра. Якщо військам РФ вдасться зберегти плацдарм у Херсоні, коли завершаться бойові дії, область може стати потужним плацдармом для нового вторгнення в майбутньому.

Якщо Україна зможе повернути Херсонську область під свій контроль, то отримає набагато сильніші позиції для захисту від майбутнього нападу РФ. Саме це й має змусити командування РФ виділити достатню бойову міць для утримання Херсона.

Контратака ЗСУ на херсонському напрямку свідчить про те, що українське командування усвідомлює важливість регіону, а також користується вразливими місцями ворога.

Нагадаємо, російські війська підірвали два мости на Херсонщині, щоб протидіяти контратакам української армії.

30 травня ЗСУ звільнили Миколаївку на Херсонщині. Успіх української армії викликав паніку в лавах окупантів.