РФ зробила себе критично вразливою на Херсонщині, зосередившись на Донбасі, — ISW
Від захоплення Сєвєродонецька ЗС РФ отримає лише символічні вигоди. Тоді як сам Херсон — критично важливий для Росії як плацдарм для подальшої агресії.
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Росія зосередила всі свої сили на захопленні Сєвєродонецька та Донбасу, що зробила її більш уразливою у життєво важливій Херсонській області. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни.
На Херсонщині триває контрнаступ українських сил. Паралельно цьому ЗС РФ кинули всі сили та ресурси у відчайдушній та кривавій спробі захопити райони східної України. Це принесе Путіну лише символічні вигоди.
У чому важливість Херсона для Росії?
Херсон — це критично важлива місцевість для РФ, оскільки це єдина область на правому березі Дніпра. Якщо військам РФ вдасться зберегти плацдарм у Херсоні, коли завершаться бойові дії, область може стати потужним плацдармом для нового вторгнення в майбутньому.
Якщо Україна зможе повернути Херсонську область під свій контроль, то отримає набагато сильніші позиції для захисту від майбутнього нападу РФ. Саме це й має змусити командування РФ виділити достатню бойову міць для утримання Херсона.
Контратака ЗСУ на херсонському напрямку свідчить про те, що українське командування усвідомлює важливість регіону, а також користується вразливими місцями ворога.
Нагадаємо, російські війська підірвали два мости на Херсонщині, щоб протидіяти контратакам української армії.
30 травня ЗСУ звільнили Миколаївку на Херсонщині. Успіх української армії викликав паніку в лавах окупантів.