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РФ сделала себя критически уязвимой на Херсонщине, сосредоточившись на Донбассе, — ISW

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контрнаступление на херсонщине
Войска РФ сосредоточили все силы на захвате на востоке Украине

От захвата Северодонецка ВС РФ получит только символические выгоды. Тогда как сам Херсон — критически важен для России как плацдарм для дальнейшей агрессии.

Россия сосредоточила все свои силы на захвате Северодонецка и Донбасса, что сделала ее более уязвимой в жизненноважной Херсонской области. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны.

В Херсонской области продолжается контрнаступление украинских сил. Параллельно этому ВС РФ бросили все силы и ресурсы в отчаянной и кровавой попытке захватить районы восточной Украины. Это принесет Путину только символические выгоды.

ситуация в херсоне
Обновление по Херсонской области

В чем важность Херсона для России?

Херсон — это критически важная местность для РФ так как это единственная область на правом берегу Днепра. Если войскам РФ удастся сохранить плацдарм в Херсоне, когда завершатся боевые действия, то область может стать мощным плацдармом для нового вторжения в будущем.

Если Украина сможет вернуть Херсонскую область под свой контроль, то получит гораздо более сильные позиции для защиты от будущего нападения РФ. Именно это и должно заставить командование РФ выделить достаточную боевую мощь для удержания Херсона.

Контратака ВСУ на херсонском направлении говорит о том, что украинское командование осознает важность региона, а также пользуется уязвимыми местами врага.

Напомним, российские войска взорвали два моста в Херсонской области, чтобы противодействовать контратакам украинской армии.

30 мая ВСУ освободили Николаевку в Херсонской области. Успех украинской армии вызвал панику в рядах оккупантов.