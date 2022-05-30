ВСУ успешно провели наступление и освободили Николаевку в Херсонской области, — Генштаб

По данным ведомства, военный успех украинской армии привел к паническим настроениям среди других российских военнослужащих.

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Подразделения Вооруженных сил Украины в ходе успешного наступления выбили ВС РФ с населенного пункта Николаевка Херсонской области. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 30 мая.

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По данным военного командования, на Волынском и Полесском направлениях активных действий оккупантов зафиксировано не было. На Сиверском направлении ВС РФ обстреливают из артиллерии приграничные районы Украины — под огонь попали населенные пункты Бояро-Лежачи и Мануховка Сумской области, а также Янжуловка и Каменская Слобода Черниговской области.

На Слобожанском направлении, как утверждают в Генштабе, оккупанты готовятся к новому наступлению, изучая вероятные пути продвижения и поставки боеприпасов. Также захватчики обстреливают позиции украинской армии из ствольной артиллерии и РСЗО. На Харьковском направлении в течение суток ВС РФ открывали огонь в районах населенных пунктов Одноробовка, Уды, Русские Тишки и Черкасские Тишки.

В Генштабе предупреждают, что на Славянском направлении оккупанты также готовятся к возобновлению наступления в районе Изюм-Барвенково и Изюм-Славянск. Захватчики пытались осуществить штурмовые действия возле Курульки, но были вынуждены отступить на прежние позиции после сопротивления украинской армии.

[ + – ] ВСУ освободили Николаевску в Херсонской области

На Донецком направлении ВС РФ вели артиллерийские обстрелы и авиаудары возле Новоселовки, Лисичанска, Соледара и Северска, а на Лиманском — проводили разведку маршрутов выдвижения через водные преграды. Штурмовые действия захватчики проводили в районе Северодонецка, Тошковки, Успеновки. На Бахмутском направлении не прекращаются боевые действия возле недалеко от Комышевахи, Новолуганского и Берестового.

В Генштабе утверждают, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне не имеют успеха и пытаются восполнить свои потери за счет застарелой техники. Из тяжелой артиллерии враг обстреливает позиции ВСУ на Криворожском направлении.

Вместе с этим, как отмечает военное командование, подразделения украинской армии провели успешную операцию на Южнобужском направлении. Бойцы ВСУ осуществили наступление и вынудили ВС РФ отступить из населенного пункта Николаевка. Потеря контроля над прифронтовым селом привела к паническим настроениям среди других российских военнослужащих, которые также задействованы в полномасштабной войне.

Генштаб также предупреждает, что в данный момент в Черном море находится один из носителей крылатых ракет "Калибр", который может осуществить ракетные удары по территории Украины.

[ + – ] ВСУ освободили Николаевску в Херсонской области

Напомним, 30 мая из-за обстрелов ВС РФ на Донбассе произошла утечка амиака. По данным военно-гражданской администрации, в результате ЧП зона поражения химическим веществом составляет 4 километра. Облако с опасным веществом, как предупредили в ОВА, двигается над грунтом в сторону нескольких населенных пунктов на юг от Бахмута.

Также сообщалось, что ВСУ успешно провели контрнаступление в Луганской области и оттеснили подразделения ВС РФ от автомобильной трассы "Лисичанск-Бахмут".