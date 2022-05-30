ЗСУ успішно провели наступ і звільнили Миколаївку в Херсонській області, — Генштаб

За даними відомства, військовий успіх української армії призвів до панічних настроїв серед інших російських військовослужбовців.

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Підрозділи Збройних сил України під час успішного наступу вибили ЗС РФ з населеного пункту Миколаївка Херсонської області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 30 травня.

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За даними військового командування, на Волинському та Поліському напрямках активних дій окупантів зафіксовано не було. На Сіверському напрямку ЗС РФ обстрілюють з артилерії прикордонні райони України — під вогонь потрапили населені пункти Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області, а також Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області.

На Слобожанському напрямі, як стверджують у Генштабі, окупанти готуються до нового наступу, вивчаючи можливі шляхи просування і постачання боєприпасів. Також загарбники обстрілюють позиції української армії зі ствольної артилерії та РСЗВ. На Харківському напрямку протягом доби ЗС РФ відкривали вогонь у районах населених пунктів Одноробівка, Уди, Руські Тишки та Черкаські Тишки.

У Генштабі попереджають, що на Слов'янському напрямку окупанти також готуються до відновлення наступу в районі Ізюм-Барвінкове та Ізюм-Слов'янськ. Загарбники намагалися здійснити штурмові дії біля Курульки, але змушені були відступити на колишні позиції після опору української армії.

[ + – ] ЗСУ звільнили Миколаївську на Херсонщині

На Донецькому напрямку ЗС РФ вели артилерійські обстріли й авіаудари біля Новоселівки, Лисичанська, Соледара та Сіверська, а на Лиманському проводили розвідку маршрутів висування через водні перепони. Штурмові дії загарбники проводили в районі Сєверодонецька, Тошківки, Успенівки. На Бахмутському напрямку не припиняються бойові дії біля Комишувахи, Новолуганського та Берестового.

У Генштабі стверджують, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни не мають успіху та намагаються поповнити свої втрати за рахунок застарілої техніки. З тяжкої артилерії ворог обстрілює позиції ЗСУ на Криворізькому напрямку.

Водночас, як зазначає військове командування, підрозділи української армії провели успішну операцію на Південнобузькому напрямку. Бійці ЗСУ здійснили наступ і змусили ЗС РФ відступити з населеного пункту Миколаївка. Втрата контролю над прифронтовим селом призвела до панічних настроїв серед інших російських військовослужбовців, які також задіяні у повномасштабній війні.

Генштаб також попереджає, що зараз у Чорному морі знаходиться один із носіїв крилатих ракет "Калібр", який може здійснити ракетні удари по території України.

[ + – ] ЗСУ звільнили Миколаївську на Херсонщині

Нагадаємо, 30 травня через обстріли ЗС РФ на Донбасі стався витік аміаку. За даними військово-цивільної адміністрації, внаслідок НП зона ураження хімічною речовиною становить 4 кілометри. Хмара з небезпечною речовиною, як попередили в ОВА, рухається над ґрунтом у бік кількох населених пунктів на південь від Бахмута.

Також повідомлялося, що ЗСУ успішно провели контрнаступ у Луганській області та відтіснили підрозділи ЗС РФ від автомобільної траси "Лисичанськ-Бахмут".