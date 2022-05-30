ЗСУ успішно провели наступ і звільнили Миколаївку в Херсонській області, — Генштаб
За даними відомства, військовий успіх української армії призвів до панічних настроїв серед інших російських військовослужбовців.
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Підрозділи Збройних сил України під час успішного наступу вибили ЗС РФ з населеного пункту Миколаївка Херсонської області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 30 травня.
За даними військового командування, на Волинському та Поліському напрямках активних дій окупантів зафіксовано не було. На Сіверському напрямку ЗС РФ обстрілюють з артилерії прикордонні райони України — під вогонь потрапили населені пункти Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області, а також Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області.
На Слобожанському напрямі, як стверджують у Генштабі, окупанти готуються до нового наступу, вивчаючи можливі шляхи просування і постачання боєприпасів. Також загарбники обстрілюють позиції української армії зі ствольної артилерії та РСЗВ. На Харківському напрямку протягом доби ЗС РФ відкривали вогонь у районах населених пунктів Одноробівка, Уди, Руські Тишки та Черкаські Тишки.
У Генштабі попереджають, що на Слов'янському напрямку окупанти також готуються до відновлення наступу в районі Ізюм-Барвінкове та Ізюм-Слов'янськ. Загарбники намагалися здійснити штурмові дії біля Курульки, але змушені були відступити на колишні позиції після опору української армії.
На Донецькому напрямку ЗС РФ вели артилерійські обстріли й авіаудари біля Новоселівки, Лисичанська, Соледара та Сіверська, а на Лиманському проводили розвідку маршрутів висування через водні перепони. Штурмові дії загарбники проводили в районі Сєверодонецька, Тошківки, Успенівки. На Бахмутському напрямку не припиняються бойові дії біля Комишувахи, Новолуганського та Берестового.
У Генштабі стверджують, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни не мають успіху та намагаються поповнити свої втрати за рахунок застарілої техніки. З тяжкої артилерії ворог обстрілює позиції ЗСУ на Криворізькому напрямку.
Водночас, як зазначає військове командування, підрозділи української армії провели успішну операцію на Південнобузькому напрямку. Бійці ЗСУ здійснили наступ і змусили ЗС РФ відступити з населеного пункту Миколаївка. Втрата контролю над прифронтовим селом призвела до панічних настроїв серед інших російських військовослужбовців, які також задіяні у повномасштабній війні.
Генштаб також попереджає, що зараз у Чорному морі знаходиться один із носіїв крилатих ракет "Калібр", який може здійснити ракетні удари по території України.
Нагадаємо, 30 травня через обстріли ЗС РФ на Донбасі стався витік аміаку. За даними військово-цивільної адміністрації, внаслідок НП зона ураження хімічною речовиною становить 4 кілометри. Хмара з небезпечною речовиною, як попередили в ОВА, рухається над ґрунтом у бік кількох населених пунктів на південь від Бахмута.
Також повідомлялося, що ЗСУ успішно провели контрнаступ у Луганській області та відтіснили підрозділи ЗС РФ від автомобільної траси "Лисичанськ-Бахмут".