В Донецкой области из-за обстрелов ВС РФ произошла утечка амиака, — глава ОВА

По словам Павла Кириленко, зона поражения составляем 4 км. В зоне риска населенные пункты Кодема, Гладосово, Семигорье, Дача, Николаевка Вторая и Доломитное.

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В Бахмутском районе Донецкой области в результате боев с российской армией была повреждена герметичность ветки аммиакопровода "Тольятти-Одесса". В результате чего случилась утечка аммиака, которая угрожает близлежащим населенным пунктам. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По его словам, эта ветка не используется с 2014 года, а задвижки были закрыты, но аммиак с нее выходит самотечением. А облако с опасным веществом двигается над грунтом в сторону Бахмута.

Сначала чиновник сообщил, что в зону поражения могут попасть Бахмут, Гладосово, Николаевка Вторая, Отрадовка и Опытное. Однако позже Кириленко добавил, что угрозы для Бахмута нет. По его словам, спасатели провели обследование и выяснили, что на отрезке трубопровода в 7,5 км находится 250 тонн аммиака. Поэтому утечка небольшая, а зона поражения составляет 4 км.

Однако в небезопасности остаются населенные пункты Кодема, Гладосово, Семигорье, Дача, Николаевка Вторая и Доломитное.

Павел Кириленко заявил, что к ликвидации последствий привлечены 45 специалистов и 9 автоцистерн.

Чем опасен аммиак?

Концентрация токсического химиката в воздухе раздражает глаза и дыхательные пути, приводит к слезотечению, боли в носу и горле, кашлю, проблемам с дыханием, боли в груди. При более высоких концентрациях возможно тяжелое повреждение дыхательных путей и легких, в том числе отек легких, а также внезапная смерть.

Напомним, 18 мая Мариупольский горсовет предупредил о полном вымирании Азовского моря. По данным ведомства, из-за бомбардировок российской армией "Азовстали" могла случиться утечка раствора сероводорода. Вещество способно уничтожить всю морскую флору и фауну моря.

Ранее, 5 апреля в Тернопольской ОВА рассказали, что обломки сбитой российской ракеты повредили емкости с аммиаком. Тогда людей просили не пить воду из колодцев некоторое время.