Полное вымирание Азовского моря: горсовет Мариуполя предупредил об экологической катастрофе

Бомбардировки россиянами "Азовстали" могли привести к утечке раствора сероводорода. Вещество способно уничтожить всю морскую флору и фауну.

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При бомбардировке завода "Азовсталь" в Мариуполе российские войска могли допустить утечку токсичного вещества в акваторию Азовского моря, которое способно привести к его полному вымиранию. Об этом Мариупольский городской совет сообщил в своем Telegram-канале в среду, 18 мая.

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По словам пресс-службы местных властей, бомбардировка завода могла повредить техническое сооружение, которое сдерживает "десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода". Опасность заключается в том, что эта жидкость в случае утечки в акваторию Азовского моря может уничтожить там всю флору и фауну, утверждают в горсовете.

Также в сообщении чиновников говорится, что токсичное вещество может впоследствии попасть в акватории Черного и Средиземного морей. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал немедленно допустить на объект международных экспертов и представителей Организации Объединенных Наций (ООН) для оценки ситуации и "предотвращения экологической катастрофы мирового уровня".

Напомним, ранее Мариупольский горсовет предупредил, что более 10 тысяч жителей города могут умереть от болезней, недостатка воды, пищи и лекарств.

Мэр города также сообщал, что в результате российской агрессии в Мариуполе может возникнуть вспышка кишечной инфекции, а также холеры и дизентерии — под угрозой находятся около 100 тысяч жителей.