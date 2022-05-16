"Большая могила": более 10 тысяч жителей Мариуполя могут умереть от болезней и дефицита еды

Жертвами российской агрессии, по данным горсовета, стали свыше 20 тысяч мирных жителей, однако число погибших может вырасти из-за гуманитарной катастрофы.

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Свыше 10 тысяч граждан, которые остались в Мариуполе, могут умереть от болезней, дефицита еды и лекарств. Об этом предупреждает пресс-служба Мариупольского горсовета.

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По словам властей, осажденный город после боевых действий превратился в одну большую могилу.

Жертвами полномасштабного вторжения ВС РФ, как утверждают в горсовете, стали более 20 тысяч жителей Мариуполя, однако число погибших может вырасти из-за гуманитарной катастрофы.

"Более 10 тысяч могут умереть от болезней, недостатка воды, пищи и лекарств. А оккупанты продолжают имитировать нормальную жизнь. Начали собирать заявки на остекление. Обещают людям по 500 тысяч рублей за поврежденное имущество и по 3 млн рублей за погибших", — говорится в сообщении.

В горсовете Мариуполя объясняют, что россиянам для выполнения своих обещаний необходимо $2,5 млрд, а для полного восстановления Мариуполя — как минимум еще $12 млрд. Более того, местные власти не сомневаются, что возрождение портового города возможно только под контролем Украины, и в качестве примера привели Донецк, который после оккупации только приходил в упадок.

"Не стоит и ждать, что восстановить Мариуполь сможет государство, в котором поселки дальше, чем 50 км от Москвы, живут как в 19 веке — без водоводов, канализации и газа", — подытожили в горсовете Мариуполя.

[ + – ] В Мариуполе более 10 тысяч человек могут умереть от болезней и недостатка еды

Напомним, ВС РФ впервые с начала полномасштабного вторжения применили на "Азовстали" зажигательные или фосфорные бомбы. Температура горения сброшенных оккупантами боеприпасов может достигать 2500 градусов по Цельсию, а горение остановить практически невозможно.

Также сообщалось, что из-за гуманитарной катастрофы жителям Мариуполя приходится собирать остатки еды среди мусора. Оккупационные власти ежедневно выдают около 3 тысяч продуктовых наборов, однако в городе остались жить свыше 100 тысяч граждан, у которых нет продовольствия.