Жители блокадного Мариуполя собирают остатки еды среди мусора, — советник мэра (видео)

По словам Петра Андрющенко, ситуация в городе усугубляется тем, что оккупанты выдают только 3 тысячи продуктовых наборов в день. При этом в городе осталось около 150 тысяч украинцев.

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Из-за невозможности получить гуманитарную помощь некоторые жители Мариуполя вынуждены собирать остатки пищи среди мусора. Об этом сообщает советник городского головы Петр Андрющенко.

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По его словам, в прифронтовом Мариуполе тяжелая гуманитарная ситуация, поскольку многим жителям не хватает продовольствия.

Ежедневно возле торгового центра "Метро" выстраиваются большие очереди для получения еды. Ситуация усугубляется тем, что оккупационные власти выдают только 3 тысячи продуктовых наборов в городе, в котором остались около 150 тысяч граждан.

"Пожилые люди из-за невозможности получить помощь и еду в "гуманитарных штабах", вынуждены собирать остатки еды в мусоре", — сообщил Андрющенко в своем Telegram-канале и опубликовал кадры из прифронтового Мариуполя.

Также советник мэра города показал, как работает российская пропаганда в условиях боевых дейсвтий и блокады населенного пункта. Андрющенко процитировал главу "ДНР" Дениса Пушилина, который в своем обращении заявил, что оккупанты делают все возможное для "нормального существования людей".

"Наши подразделения предпринимают все соответствующие шаги, чтобы ситуация с "Азовсталью" была завершена и город Мариуполь смог уже полноценно заниматься восстановлением, чтобы все службы гражданские могли полноценно работать и заниматься жизнеобеспечением людей. Обеспечивать нормальное существование, жизнь людей", — привел в пример один из фрагментов пропаганды РФ Петр Андрющенко.

[ + – ] Жители Мариуполя собирают остатки еды среди мусора, - советник мэра Андрющенко

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о невозможности разблокировать Мариуполь военным путем. По словам главы государства, для проведения подобной операции подразделениям ВСУ необходимо тяжелое вооружение.

Также сообщалось, что Украина предложила России обменять раненых бойцов с "Азовстали" на пленных россиян.