"С павлинами поговори": Лавров нахамил иностранным журналистам на Совете СНГ (видео)

Через время глава МИД РФ не смог выступить на брифинге из-за павлинов, которые кричали на заднем фоне.

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров нахамил журналистам и посоветовал им поговорить с павлинами. Об этом сообщает телеканал "Настоящее время".

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Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в столицу Таджикистана для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Съемочная группа встретила дипломатов и попросила ответить на несколько вопросов. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова порекомендовала журналистам "Настоящего времени" поучаствовать в брифинге для прессы, однако корреспонденты заявили, что их не пропустили на официальное мероприятие по распоряжению дипведомства.

"С павлинами поговори", — нахамил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на фразу журналиста телеканала.

Через какое-то время российский дипломат выступал перед представителями СМИ, которые получили аккредитацию на брифинг. Однако, Сергей Лавров не смог ответить на поставленные вопросы из-за павлинов, которые кричали на заднем фоне.

[ + – ] Сергей Лавров не смог ответить на вопросы журналистов из-за павлинов

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал идею ЕС передать Украине замороженные российские активы. Дипломат назвал инициативу руководителя дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля воровством, которое даже не пытаются скрыть.

Также сообщалось, что Сергей Лавров назвал причину полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. По словам главы МИД, российские войска вторглись в соседнюю страну, чтобы "покoнчить с курсом США на доминирование в мире".