"З павичами поговори": Лавров нагрубив іноземним журналістам на Раді СНД (відео)

Через час глава МЗС РФ не зміг виступити на брифінгу через павичів, які кричали на задньому фоні.

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Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров нагрубив журналістам і порадив їм поговорити з павичами. Про це повідомляє телеканал "Сьогодні".

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Російська делегація на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим прибула до столиці Таджикистану для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ СНД.

Знімальна група зустріла дипломатів і попросила відповісти на кілька запитань. Офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова порекомендувала журналістам "Сьогодні" взяти участь у брифінгу для преси, проте кореспонденти заявили, що їх не пропустили на офіційний захід за розпорядженням дипвідомства.

"Із павичами поговори", — нагрубив глава МЗС РФ Сергій Лавров у відповідь на фразу журналіста телеканалу.

Згодом російський дипломат виступав перед представниками ЗМІ, які отримали акредитацію на брифінг. Однак Сергій Лавров не зміг відповісти на поставлені запитання через павичів, які кричали на задньому фоні.

[ + – ] Сергій Лавров не зміг відповісти на запитання журналістів через павичів

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров розкритикував ідею ЄС передати Україні заморожені російські активи. Дипломат назвав ініціативу керівника дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля крадіжкою, яку навіть не намагаються приховати.

Також повідомлялося, що Сергій Лавров назвав причину повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України. За словами глави МЗС, російські війська вторглися в сусідню країну, щоб "покінчити з курсом США на домінування у світі".