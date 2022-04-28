Холера и дизентерия: Мариуполю грозит эпидемиологическая катастрофа

По словам мэра города Вадима Бойченко, 100 тыс. местных жителей угрожает вспышка эпидемий из-за антисанитарии и ужасных условий жизни.

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Заблокированному российскими войсками Мариуполю угрожает эпидемиологическая катастрофа. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета со ссылкой на мэра города Вадима Бойченко.

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По его словам, в городе может произойти вспышка кишечной инфекции, а также холеры и дизентерии.

Под угрозой находится около 100 тыс. местных жителей, оставшихся в обстреливаемом городе. Причиной этого является антисанитария и ужасные условия жизни мариупольцев.

"Оккупанты не в состоянии обеспечить имеющееся население продуктами, водой и медикаментами. Или просто не заинтересованы в этом. Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать", — комментирует Вадим Бойченко.

Уже сегодня воздух прогревается до 20 градусов тепла. С учетом отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, а также разлагающихся под завалами трупов убитых людей и катастрофическую нехватку питьевой воды, быстрое распространение инфекций в городе более чем возможно.

Как отмечает мэр, сейчас в Мариуполе "средневековые условия жизни", поэтому людей необходимо как можно быстрее вывезти оттуда.

Напомним, замкомандира полка "Азова" Святослав Паламар призвал эвакуировать или деблокировать Мариуполь. В ночь с 27 на 28 апреля на город было сброшено колоссальное количество фосфорных бомб, совершено 50 авианалетов.

Ранее Фокус писал, что в Кремле опровергли договоренности с ООН об эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь".