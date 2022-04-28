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Холера та дизентерія: Маріуполю загрожує епідеміологічна катастрофа

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Фото: newsmaker.md | Маріуполь

За словами мера міста Вадима Бойченка, 100 тис. місцевих жителів загрожує спалах епідемій через антисанітарію та жахливі умови життя.

Заблокованому російськими військами Маріуполю загрожує епідеміологічна катастрофа. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міськради з посиланням на мера міста Вадима Бойченка.

За його словами, у місті може статися спалах кишкової інфекції, а також холери та дизентерії.

Під загрозою перебувають близько 100 тис. місцевих жителів, які залишилися в обстрілюваному місті. Причиною цього є антисанітарія та жахливі умови життя маріупольців.

"Окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами. Або просто не зацікавлені в цьому. Вони блокують усі спроби евакуації. А без цього люди помиратимуть", — коментує Вадим Бойченко.

Уже сьогодні повітря прогрівається до 20 градусів тепла. З урахуванням відсутності централізованого водопостачання та каналізації, а також при наявності трупів убитих людей, що розкладаються під завалами, і катастрофічного браку питної води, швидке поширення інфекцій у місті більш ніж можливе.

Як зазначає мер, зараз у Маріуполі "середньовічні умови життя", тому людей необхідно якнайшвидше вивезти звідти.

Нагадаємо, замкомандира полку "Азова" Святослав Паламар закликав евакуювати чи деблокувати Маріуполь. У ніч із 27 на 28 квітня на місто було скинуто колосальну кількість фосфорних бомб, скоєно 50 авіанальотів.

Раніше Фокус писав, що в Кремлі спростували домовленості з ООН щодо евакуації цивільних осіб із заводу "Азовсталь".