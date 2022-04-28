Холера та дизентерія: Маріуполю загрожує епідеміологічна катастрофа
За словами мера міста Вадима Бойченка, 100 тис. місцевих жителів загрожує спалах епідемій через антисанітарію та жахливі умови життя.
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Заблокованому російськими військами Маріуполю загрожує епідеміологічна катастрофа. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міськради з посиланням на мера міста Вадима Бойченка.
За його словами, у місті може статися спалах кишкової інфекції, а також холери та дизентерії.
Під загрозою перебувають близько 100 тис. місцевих жителів, які залишилися в обстрілюваному місті. Причиною цього є антисанітарія та жахливі умови життя маріупольців.
"Окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами. Або просто не зацікавлені в цьому. Вони блокують усі спроби евакуації. А без цього люди помиратимуть", — коментує Вадим Бойченко.
Уже сьогодні повітря прогрівається до 20 градусів тепла. З урахуванням відсутності централізованого водопостачання та каналізації, а також при наявності трупів убитих людей, що розкладаються під завалами, і катастрофічного браку питної води, швидке поширення інфекцій у місті більш ніж можливе.
Як зазначає мер, зараз у Маріуполі "середньовічні умови життя", тому людей необхідно якнайшвидше вивезти звідти.
Нагадаємо, замкомандира полку "Азова" Святослав Паламар закликав евакуювати чи деблокувати Маріуполь. У ніч із 27 на 28 квітня на місто було скинуто колосальну кількість фосфорних бомб, скоєно 50 авіанальотів.
Раніше Фокус писав, що в Кремлі спростували домовленості з ООН щодо евакуації цивільних осіб із заводу "Азовсталь".