Российские войска взорвали два моста в Херсонской области, — ОК "Юг" (видео)

Враг пытается противодействовать контрнаступлению подразделений ВСУ на Херсонско-Николаевском направлении.

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Российские оккупационные войска подорвали мосты в Херсонской области через реку Ингулец в районе населенных пунктов Давыдов Брод и Великая Александровка с целью предотвратить контрнаступление ВСУ. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" Сухопутных войск ВСУ.

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Войска РФ, в попытке замедлить контрнаступление украинских подразделений обстреливают подходы к своим позициям в Херсонской области, нанося удары и по населенным пунктам.

"Продолжая накрывать артиллерийским и минометным огнем подходы к своим позициям враг не гнушается обстреливать населенные пункты кассетными боеприпасами с реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и ствольной дальнобойной артиллерии "Пион", 203-мм калибра", — говорится в сообщении ОК.

Также сообщается, что противник пытался нанести удар в тыл подразделений ВСУ в районе населенного пункта Добрянка.

"В районе Добрянки, на севере Херсона вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить прорыв в тыл наших подразделений. Подвергшись точному отпору наших стрелков, ретировалась на исходные позиции",- сообщили в ОК "Юг".

В целом за сутки 31 мая ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ и авиация уничтожили 70 человек личного состава ВС РФ, самоходную артиллерийскую установку, 2 зенитных установки, 2 гаубицы "Мста-Б", 4 единицы бронированной и 5 – автомобильной техники. Также подавлено 2 командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп противника.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ укрепляются в центре Северодонецка, осуществляя наступление с нескольких направлений. В результате штурмовых действий противнику удалось взять под контроль около 70% территории Северодонецка. По словам главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, подразделения ВСУ могут отступить и занять оборонительные позиции за чертой города.