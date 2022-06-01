Російські війська підірвали два мости на Херсонщині, — ОК "Південь" (відео)

Ворог намагається протидіяти контрнаступу підрозділів ЗСУ на Херсонсько-Миколаївському напрямку.

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Російські окупаційні війська підірвали мости в Херсонській області через річку Інгулець у районі населених пунктів Давидів Брід і Велика Олександрівка з метою запобігти контрнаступу ЗСУ. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ.

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Війська РФ у спробі уповільнити контрнаступ українських підрозділів обстрілюють підходи до своїх позицій у Херсонській області, завдаючи ударів і по населених пунктах.

"Продовжуючи накривати артилерійським і мінометним вогнем підходи до своїх позицій, ворог не гребує обстрілювати населені пункти касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" і ствольної далекобійної артилерії "Піон", 203-мм калібру", — говориться в повідомлення оперативного командування.

Також повідомляється, що противник намагався завдати удару в тил підрозділів ЗСУ в районі населеного пункту Добрянка.

"У районі Добрянки, на півночі Херсона ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася зробити прорив у тил наших підрозділів. Зазнавши точної відсічі наших стрільців, ретувалась на вихідні позиції", — повідомили в ОК "Південь".

Загалом за добу 31 травня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ й авіація знищили 70 осіб особового складу ЗС РФ, самохідну артилерійську установку, 2 зенітні установки, 2 гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці броньованої та 5 — автомобільної техніки. Також придушено 2 командно-наглядові пункти батальйонних тактичних груп противника.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська РФ зміцнюються в центрі Сєвєродонецька, здійснюючи наступ із кількох напрямків. У результаті штурмових дій противнику вдалося взяти під контроль близько 70% території Сєвєродонецька. За словами голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая, підрозділи ЗСУ можуть відступити й зайняти оборонні позиції за межею міста.