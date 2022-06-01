ЗС РФ зміцнюються в центрі Сєвєродонецька, штурмуючи місто з кількох сторін, — Генштаб ЗСУ

Наступальні дії з використанням артилерії та авіації, за даними військового командування, окупанти також проводять ще на кількох напрямках фронту.

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Підрозділи ЗС РФ зміцнюються в центрі Сєвєродонецька, здійснюючи наступ із кількох напрямів. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 1 червня.

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На Волинському та Поліському напрямках окупаційні формування перевіряють бойову готовність частин, що відповідають за охорону прикордонних районів.

На Сіверському напрямку ЗС РФ обладнують фортифікаційні споруди на відстані до 3 кілометрів від держкордону з Україною. Крім цього, російська авіація протягом минулої доби здійснила авіаудар по Білопіллю Сумської області, а з артилерії обстріляли Середину-Буду.

На Харківському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії ворог вів вогонь по Олександрівці, Слатиному та Циркунах, а в районі Тернової та Веселого було зафіксовано обстріл із бойових вертольотів. На Слов'янському напрямі окупанти провели перегрупування військ і через втрати в районі Довгенького були змушені відвести свої підрозділи на відновлення Ізюма. Крім цього, ЗС РФ вели аеророзвідку біля Первомайська та Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку не припиняються наступальні дії із застосуванням важкого озброєння вздовж лінії зіткнення. Позиції ЗСУ на цій ділянці фронту обстрілювалися з мінометів, різних видів артилерії та авіації.

На лиманському напрямку ворог посилив свої підрозділи й із залученням вертольотів Ка-52 вів наступальні дії в районі Лиман-Старий Караван. У районі Сєвєродонецька ЗС РФ здійснювали штурмові дії з кількох напрямків — окремим формуванням вдалося досягти успіху, через що ворог зміцнюється в центрі міста.

На Бахмутському напрямку окупанти намагаються витіснити підрозділи ЗСУ з Білогорівки та Врубівки. Протягом доби також зафіксовано авіаудари в районі Комишувахи та Берестового. На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ЗС РФ утримують зайняті позиції та відкривають вогонь по місцю дислокації української армії з мінометів і ствольної артилерії.

На Південнобузькому напрямку протягом доби також зафіксовано обстріл позицій ЗСУ — в районі Миколаївки, Новопавлівського та Широкого.

За даними Генштабу, найскладнішою залишається ситуація на Донбасі, де за минулий день українські військовослужбовці відбили дев'ять ворожих атак і знищили:

2 танки;

13 артилерійських систем;

8 бойових броньованих машин і 6 автомобілів.

У ході запеклих боїв у Херсонській і Миколаївській областях підрозділам ЗСУ, крім бойової техніки, також вдалося ліквідувати до 70 російських військовослужбовців.

[ + – ] ЗС РФ зміцнюються у центрі Сєвєродонецька [ + – ] ЗС РФ зміцнюються у центрі Сєвєродонецька

Нагадаємо, російські війська контролюють 70% Сєвєродонецька. За даними Луганської ОВА, в обласному центрі на 100% знищено критичну інфраструктуру, а більше половини житлових будинків непридатні до відновлення. Влада регіону не виключає тактичного відступу із Сєвєродонецька на вигідніші позиції, щоб не ризикувати життями бійців ЗСУ.

Також повідомлялося, що ЗС РФ здійснили авіаудар по Сєвєродонецьку та пошкодили цистерну з азотною кислотою, через що стовп рудого диму піднявся над обласним центром.