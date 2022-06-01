ВС РФ укрепляются в центре Северодонецка, штурмуя город с нескольких сторон, — Генштаб ВСУ

Наступательные действия с использованием артиллериии и авиации, по данным военного командования, оккупанты также проводят на еще нескольких направлениях фронта.

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Подразделения ВС РФ укрепляются в центре Северодонецка, осуществляя наступление с нескольких направлений. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 1 июня.

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На Волынском и Полесском направлениях оккупационные формирования проверяют боевую готовность частей, которые отвечают за охрану приграничных районов.

На Сиверском направлении ВС РФ оборудуют фортификационные сооружения на расстоянии до 3 километров от госграницы с Украиной. Помимо этого, российская авиация в течение минувших суток осуществила авиаудар по Белополью Сумской области, а из артиллерии обстреляли Середину-Буду.

На Харьковском направлении из ствольной и реактивной артиллерии враг вел огонь по Александровке, Слатино и Циркунах, а в районе Терновой и Веселего были зафиксированы обстрелы из боевых вертолетов. На Славянском направлении оккупанты провели перегруппировку войск и из-за потерь в районе Долгенького были вынуждены отвести свои подразделения для восстановления в Изюм. Помимо этого, ВС РФ вели аэроразведку возле Первомайска и Большой Комышевахи.

На Донецком направлении не прекращаются наступательные действия с применением тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения. Позиции ВСУ на этом участке фронта обстреливались из минометов, различных видов артиллерии и авиации.

На Лиманском направлении враг усилил свои подразделения и с задействованием вертолетов Ка-52 вел наступательные действия в районе Лиман-Старый Караван. В районе Северодонецка ВС РФ осуществляли штурмовые действия с нескольких направлений — отдельным формированиям удалось достичь успеха, из-за чего враг укрепляется в центре города.

На Бахмутском направлении оккупанты пытаются вытеснить подразделения ВСУ с Белогоровки и Врубовки. В течение суток также зафиксированы авиаудары в районе Комышевахи и Берестового. На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях ВС РФ удерживают занятые позиции и открывают огонь по месту дислокации украинской армии из минометов и ствольной артиллерии.

На Южнобужском направлении в течение суток также зафиксированы обстрелы позиций ВСУ — в районе Николаевки, Новопавловского и Широкого.

По данным Генштаба, самой сложной остается ситуация на Донбассе, где за минувший день украинские военнослужащие отбили девять вражеских атак и уничтожили:

2 танка;

13 артиллерийских систем;

8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей.

В ходе ожесточенных боев в Херсонской и Николаевской областях подразделениям ВСУ, помимо боевой техники, также удалось ликвидировать до 70 российских военнослужащих.

[ + – ] ВС РФ укрепляются в центре Северодонецка [ + – ] ВС РФ укрепляются в центре Северодонецка

Напомним, российские войска контролируют 70% Северодонецка. По данным Луганской ОВА, в областном центре на 100% уничтожена критическая инфраструктура, а большая половина жилых домов не пригодна к восстановлению. Власти региона не исключают тактические отступление из Северодонецка на более выгодные позиции, чтобы не рисковать жизнями бойцов ВСУ.

Также сообщалось, что ВС РФ осуществили авиаудар по Северодонецку и повредили цистерну с азотной кислотой, из-за чего столб рыжего дыма поднялся над областным центром.