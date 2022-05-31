ВС РФ нанесли авиаудар по Северодонецку: повреждена цистерна с азотной кислотой (фото)

Над городом поднялся огромный столб рыжего дыма, а глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей региона не выходить из укрытий и подготовить маски для лица, пропитанные содовым раствором.

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Российские войска нанесли авиаудар по Северодонецку Луганской области. В результате чего россияне попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе, а над городом виднеется огромный столб рыжего дыма. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Чиновник призвал жителей области не выходить из укрытий и подготовить маски для лица, пропитанные содовым раствором, а также следить за направлением ветра. Он рассказал, что людям, которые остались без связи на территории региона, специальные службы уже объявили об угрозе.

Как азотная кислота действует на человека?

Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты вызывают раздражение дыхательных путей.

При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость, при тяжелых отравлениях — отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.

Кроме того, в случае попадания на глаза, азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы. Это приведет к потере зрения.

Как действовать при первой помощи?

При попадании кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу пораженный участок нужно промыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты нужно промыть желудок большим количеством воды.

Напомним, 30 мая в Донецкой области из-за обстрелов ВС РФ произошла утечка аммиака. По словам главы Донецкой ОВА, зона поражения составляет 4 км. В зоне риска населенные пункты Кодема, Гладосово, Семигорье, Дача, Николаевка Вторая и Доломитное

Ранее, 9 апреля ВС РФ во второй раз попали в цистерну с азотной кислотой в Рубежном Луганской области.