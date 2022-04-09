Войска РФ повторно попали в цистерну с азотной кислотой в Рубежном (видео)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал местных жителей не выходить из укрытий, а также закрыть все окна и двери.

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Российские военные обстреляли город Рубежное Луганской области, в результате чего второй раз на неделю попали в цистерну с азотной кислотой. Над городом поднялось ярко-ржавое облако дыма. Выбросы такого вещества опасные для здоровья человека. Об инциденте сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

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Действия российских военных он назвал химической атакой и призвал местных жителей не выходить из укрытий, а если они находятся дома, то закрыть все окна и двери, а также следить за направлением ветра. Кроме того, нужно подготовить защитные маски для лица, которые смочены содовым раствором.

Чем опасна азотная кислота

Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость, а при тяжелых отравлениях – отек легких. При локальном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

Что делать при попадании вещества на тело

Первая помощь: при попадании азотной кислоты в глаза нужно промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. Если химическое вещество попало на кожу, то пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты нужно промыть желудок большим количеством воды.

Напомним, 5 апреля российская армия первый раз попала в цистерну с азотной кислотой в Рубежном. Тогда в городе также поднялся ярко-ржавий столб дыма, который опасный для человека.

Ранее, 1 апреля стало известно, что мэр Рубежного Сергей Хлань перешел на сторону российских войск. Он назвал украинскую армию "фашистами". По его словам, российские солдаты вторглись на территорию Украины для "спасения детей, женщин и стариков"