Війська РФ повторно влучили в цистерну з азотною кислотою в Рубіжному (відео)

Голова Луганської ОВ Сергій Гайдай закликав місцевих жителів не виходити з укриттів, а також закрити всі вікна та двері.

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Російські військові обстріляли місто Рубіжне Луганської області, внаслідок чого вдруге на тиждень влучили в цистерну з азотною кислотою. Над містом піднялася яскраво-іржава хмара диму. Викиди такої речовини є небезпечними для здоров'я людини. Про інцидент повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

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Дії російських військових він назвав хімічною атакою та закликав місцевих жителів не виходити з укриттів, а якщо вони знаходяться вдома, то закрити всі вікна та двері, а також слідкувати за напрямом вітру. Крім того, потрібно підготувати захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.

Чим небезпечна азотна кислота

Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнення дихальних шляхів. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість, а при тяжких отруєннях – набряк легень. При локальному впливі на очі азотна кислота спричиняє тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

Що робити при потраплянні речовини на тіло

Перша допомога: при попаданні азотної кислоти у вічі потрібно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. Якщо хімічна речовина потрапила на шкіру, уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При ковтанні азотної кислоти потрібно промити шлунок великою кількістю води.

Нагадаємо, 5 квітня російська армія вперше потрапила до цистерни з азотною кислотою в Рубіжному. Тоді в місті також піднявся яскраво-іржавий стовп диму, який є небезпечним для людини.

Раніше, 1 квітня стало відомо, що мер Рубіжного Сергій Хлань перейшов на бік російських військ. Він назвав українську армію "фашистами". За його словами, російські солдати вторглися на територію України для "порятунку дітей, жінок і людей похилого віку"