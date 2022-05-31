ВС РФ контролируют 70% Северодонецка, — глава Луганской ОВА (видео)

По словам Сергея Гайдая, украинская армия может отойти на более выгодные позиции в Лисичанске для сохранения жизни бойцов.

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ВС РФ, по состоянию на вечер 31 мая, контролируют 70% Северодонецка. Эту информацию в эфире Sky News озвучил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, российские войска сейчас контролируют большую часть Северодонецка, а в самом городе продолжаются ожесточенные бои.

Гайдай предположил, что возможный захват областного центра будет для оккупантов большим стимулом и добавил, что подразделения украинской армии могут осуществить тактическое отступление, заняв оборонительные позиции за чертой города. По словам руководителя ОВА, такие маневры позволят сохранить жизни бойцов и помешать дальнейшему продвижению ВС РФ.

"Я не военный, но мне кажется, что нет смысла терять большое количество солдат, чтобы вернуть город, который не имеет военно-стратегического смысла. Соседний город Лисичанск расположен на возвышенности и у военных будут лучше позиции. Мы сдерживали российскую армию более трех месяцев (в районе Северодонецка — ред.), это надо понимать, а они направили все свои войска на захват Луганской области", — подчеркнул Гайдай в эфире британского телеканала.

Глава ОВА также заявил, что чем дольше Украина сопротивляется оккупантам — тем больше страны Запада поставляют Киеву вооружения, которое в будущем можно будет использовать для проведения контрнаступления. Гайдай предупредил, что из-за начала ожесточенных боев на улицах Северодонецка власти были вынуждены остановить эвакуацию гражданских, которым приходится жить в "адских условиях".

Из-за постоянных обстрелов областной центр остался без всех коммуникаций — в городе отсутствует электроэнергия, газо- и водоснабжение. Более того, были уничтожены все медицинские учреждения.

"Наши дети умирают. Россияне сбрасывают бомбы на школы, где прячутся люди. Обстрелы настолько интенсивны, что люди вынуждены хоронить своих соседей где-то во дворах. Иногда обстрелы происходят даже во время похорон. Наш проукраинский волонтер был застрелен прямо в инвалидном кресле у своего дома. Наших женщин насилуют и пытают. Российская армия совершает здесь множество военных преступлений", — подытожил Гайдай в эфире Sky News.

О ситуации в Северодонецке глава Луганской ОВА также рассказал в эфире "Радио Свобода". По словам Гайдая, большая часть областного центра контролируется ВС РФ, однако город не окружен российской армией.

Вместе с этим, как подчеркивает руководитель ОВА, в результате массированных обстрелов Северодонецк приближается к уровню разрушений Рубежного и Попасной, по которым оккупанты вели огонь из тяжелого вооружения. На сегодняшний день критическая инфраструктура областного центра разрушена на 100%, а жилой фонд — на 90%.

Более того, как заявил Сергей Гайдай, из-за постоянных обстрелов со стороны ВС РФ в Северодонецк сейчас невозможно доставить гуманитарные грузы, а также осуществить эвакуацию мирного населения.

[ + – ] Критическая инфраструктура Северодонецка разрушена на 100%, - Гайдай

Напомним, 31 мая ВС РФ осуществили авиаудар по Северодонецку и повредили цистерну с азотной кислотой. В результате обстрела над областным центром поднялся огромный столб рыжего дыма, а людей призвали не выходить на улицу из-за угрозы химического отравления.

Также сообщалось, что ВС РФ бросили все силы на оккупацию Северодонецка.