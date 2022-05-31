ВС РФ бросили все силы на взятие Северодонецка, – сводка Генштаба ВСУ

Российские захватчики пытаются штурмовать позиции украинских сил на трех направлениях – Северодонецком, Бахмутском и Лиманском. Авиация врага бьет по гражданской инфраструктуре.

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97 день полномасштабной войны с Россией. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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ВС РФ готовятся наступать на Слобожанском направлении, изучаются вероятные пути выдвижения, поставки вооружения и техники из России. В Харьковском направлении активных действий не было, обстреливается гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Терны, Лозовая, Протопоповка, Руднево, Соколовка и других.

На юге Украины обстреливались гражданские объекты в районах населенных пунктов Александровка, Прибужское, Посад-Покровское, Новогригоровка, Осокоровка, Княжевка и Трудолюбовка. В так называемом Приднестровье существенных изменений в деятельности группы российских войск не было.

Война в Украине – обострение на Донбассе

Российские захватчики пытаются удержать занятые рубежи и маршруты снабжения на Славянском направлении. Там создаются условия для дальнейшего наступления, обстреливается гражданская инфраструктура населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушеваха и Большая Камышеваха. ВС РФ безуспешно штурмовали территорию возле населенного пункта Довгенькое.

Позиции ВСУ обстреливались из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня на Донецком направлении, активно применяются средства радиоэлектронной борьбы. Все усилия враг бросил на взятие Северодонецка.

[ + – ] В Северодонецке идут уличные бои

Перегруппировка оккупантов и подготовка к наступлению идет на Лиманском направлении, идут бои возле Тошковки. На Бахмутском направлении боевые действия происходят в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское, Доломитное. Противник успехов не имеет.

Противник пытается укрепиться и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Наносятся авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоандреевка.

ВСУ 30 мая отбили 8 атак врага на Донецком и Луганском направлениях. Уничтожен 1 танк, 4 артиллерийские системы, 5 боевых бронированных машин и 2 вражеских автомобиля. Подразделения ПВО сбили крылатую ракету Х-59МК.

[ + – ] ВСУ отбили 8 атак врага на Донецком и Луганском направлениях

Угрозы на севере и юге Украины

Армия Беларусь на Волынском и Полесском направлениях усиливает охрану госграницы, проводит боевую подготовку и проверяет взаимодействие разных видов войск. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по Украине из Беларуси.

Вражеская армия обстреливала из минометов населенные пункты в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

Корабельные группы Черноморского флота РФ в Черном и Азовском морях блокируют гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Авиация ВСУ нанесла удары по отдельным подразделениям противника в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Подразделения зенитных ракетных войск в Одесской области сбили крылатую ракету Х-22.

Отметим, что в США допускают эскалацию боевых действий в Украине и стараются, чтобы война не усугубилась. Войска оккупантов готовятся наступать на Славянском и Лиманском направлениях.

30 мая стало известно о переброске ВС РФ на оккупированный остров Змеиный реактивных системы залпового огня "Град" и "Торнадо-Г". До этого захватчики успели перебросить на остров 3 комплекса ПВО "Панцирь-С1", 1 ЗРК "Тор-М2", 5 военных автомобилей и МТ-ЛБ со станцией РЭБ на борту.