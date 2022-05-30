Войска РФ готовят наступление на Славянск из Изюма и Лимана, – Генштаб ВСУ

Севернее Изюма ВС РФ разместили авиацию и вертолеты Ка-52, на Славянское направление перекинуто более 250 единиц вооружения и техники. Захватчики хотят оцепить позиции ВСУ в районах Лисичанска и Северодонецка.

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Российские войска на 96-й день полномасштабной войны с Украиной готовятся наступать на Славянском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Для восполнения потерь группировки войск россияне перемещают с территории РФ и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.

ВС РФ обстреляли северные и северо-восточные районы Харькова. В Харьковской области под огонь оккупантов попали населенные пункты Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщевая и Победа.

Украинская авиация нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Довгенькое. Есть потери у противника и по другим направлениям.

[ + – ] Подбитый российский танк

Ситуация на Донбассе

Российские войска перегруппировываются на Славянском направлении, чтобы наступать по линиям Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. Севернее Изюма противник разместил подразделения авиационной поддержки и готов применить вертолеты Ка-52.

Во временно занятые населенные пункты Россия перекинула более 250 единиц вооружения и военной техники для логистического обеспечения и доукомплектования потерь. Противник восстановил железнодорожный мост в районе Купянска.

[ + – ] Восстановление железной дороги нужно для логистического обеспечения ВС РФ

Подразделения агрессора на Донецком направлении хотят оцепить ВСУ в районах Лисичанска и Северодонецка. На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман и перегруппировывается для наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточной и юго-восточной окраинах города Северодонецка. С территории РФ в определенные районы перекидывают боеприпасы и технику для усиления группировки.

Оккупанты перегруппировываются на Бахмутском направлении для наступления в направлении Александрополье – Камышеваха. На Кураховском и Новопавловском направлениях активных боевых действий не было. Велся обстрел позиций ВСУ при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены 14 вражеских атак врага, уничтожены 2 артиллерийские системы, 11 единиц боевой бронированной техники и 10 вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 2 крылатые ракеты и три беспилотника (БПЛА) типа "Куб".

[ + – ] ВСУ сбили 2 крылатые ракеты и три беспилотника армии РФ

Запорожская область и юг Украины

Российские оккупанты усилили группировку на Запорожском направлении за счет перемещения войск, до 120 единиц вооружения и военной техники из Мелитополя к населенному пункту Васильевка. Продолжаются артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и контрбатарейная борьба на Криворожском направлении.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать занятые рубежи, сковать действия ВСУ и предотвратить опрокидывание резервов Сил обороны на другие направления. На Николаевском направлении противник усилил некоторые подразделения, чтобы отвоевать утраченные позиции. В Черноморской и Азовской операционных зонах не было существенных изменений в обстановке.

На Северском направлении армия РФ нанесла авиаудары по объектам на территории Сумской области в районах населенных пунктов Запселье и Мирополье. Возле Кондратовки враг совершил артиллерийский обстрел. Истребители ВВС ВСУ сбили над Сумщиной два вражеских беспилотника.

Напомним, что страны НАТО продолжат передавать Украине военную помощь, в том числе и тяжелое вооружение. Чехия, Словакия и Польша – одни из лидеров в этом смысле.

Украинские военные 29 мая успешно контратаковали ВС РФ на юге от Кривого Рога Днепропетровской области и уничтожили 63 оккупанта. В этот же день ВСУ провели успешное контрнаступление в Луганской области и оттеснили захватчиков от трассы "Бахмут-Лисичанск".